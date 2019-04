La sigil·losa i decisiva pugna pel centre

Vox acapara en aquesta campanya minuts de televisió i titulars de diaris amb propostes altisonants. Pablo Casado s’ha abonat al discurs dur per tapar fugues a la ultradreta. Ciutadans centra bona part dels seus mítings en la lluita contra el “cop d’estat”, garantia d’aplaudiments, i deixa clar que vol un tripartit de dretes. I Podem busca consolidar els convençuts amb una campanya essencialista, que l’escora a l’esquerra. Davant d’aquest panorama, el PSOE busca un espai desatès: el centre, que pot ser decisiu en les eleccions del 28 d’abril.

Pedro Sánchez vol aprofitar la polarització que intenten imposar els seus rivals a la campanya, i que li serveix per atiar la por a Vox i mobilitzar el seu votant tradicional, per fer-se lloc entre l’electorat moderat i eixamplar els seus dominis al centredreta, on s’ubiquen el 30% dels espanyols, segons el CIS. L’equip del president espanyol ha detectat dos espais en els quals creu que podrà consolidar una victòria còmoda en els comicis que li permeti governar: el dels que expulsa Ciutadans pel seu gir a la dreta i el dels catalans no independentistes que no volen ni sentir parlar de 155, que seran els dos principals focus en la campanya, segons expliquen fonts de l’entorn de Sánchez. És sobre aquests dos eixos que vol consolidar l’avantatge que li concedeixen les enquestes, i que al PSOE creuen que poden millorar. Els arquitectes de la campanya socialista fins i tot hi posen xifres, i asseguren que van a buscar “un terç” dels actuals electors de Rivera, fet que els permetria somiar en un govern en solitari amb suports externs.

El president espanyol està convençut que la campanya d’Albert Rivera, des de l’anunci del veto al PSOE, ha sigut un tret al peu per als taronges. I, per aprofitar-ho, està adaptant el discurs per presentar la seva cara més centrista. A la sala de màquines socialista calculen que, respecte a la foto inicial del CIS, només tres partits tenen marge de creixement: ells, el PP i Vox. Això els deixa dos flancs teòrics per buscar nous suports, que són la frontera dreta, amb Cs, i l’esquerra, amb Podem. Aquesta segona, però, consideren que ja està esgotada. La davallada prevista per a la formació de Pablo Iglesias, de la meitat dels suports, la veuen com el terra electoral dels liles, i per això els esforços es concentraran en el flanc dret, on fins i tot, diuen, estan esgarrapant votant jubilat al PP.

Per fer-ho, Sánchez ha iniciat un allunyament controlat dels independentistes -assegurant una vegada i una altra que no hi haurà independència ni referèndum, però sense descartar obertament pactes amb ells- i ha multiplicat les crides a “l’Espanya cabal” on “hi cap tothom”, o fins i tot a la “bona gent”. És l’intent desacomplexat de construcció d’una casa gran. De tornar a fer del PSOE el partit hegemònic de la política espanyola en temps de política fractal, desafiant el signe dels dies a tot Europa, on la socialdemocràcia viu una crisi sense precedents.

Rivera i Casado li fan la feina

L’obsessió al partit és que la campanya sigui avorrida, sense sobresalts ni errors, perquè consideren que ja han encarrilat el camí de la moderació que buscaven. D’aquesta manera, segons els seus càlculs, seran els altres els que li faran la feina: Rivera ha apostat fort per fer fora Sánchez i ha adoptat una actitud subalterna a Casado, animant-lo míting rere míting a recuperar l’entusiasme i a comprometre’s de seguida a governar plegats, mentre que el líder del PP està entregat a l’exabrupte i té Vox empenyent-lo a insistir. Segons fonts de Cs, el missatge que enviarà el polític català al líder conservador en el debat electoral del dia de Sant Jordi serà més un “repte” que no pas una crítica. No preveuen una confrontació directa amb el PP sinó amb Sánchez, Podem i també Vox, tot i que compten amb la possibilitat de necessitar els seus vots per bastir l’alternativa al PSOE.

Ahir Rivera va incidir en aquesta idea i va elevar el to contra Sánchez pel seu suposat acostament als independentistes, aprofitant els missatges llançats tant per ERC com per JxCat obrint-se a una negociació d’investidura amb l’actual president espanyol després dels comicis. Mentrestant, el socialista va dedicar uns quants dards a Rivera, a qui va acusar d’“irresponsable” per no haver donat suport a la majoria absoluta i el va situar obertament en el bloc rival, informa Germán Aranda .

Rivera promet no negociar amb independentistes

Albert Rivera va presentar ahir el seu programa encapçalat, com en el cas del del PP, per la qüestió catalana. En el primer punt, el candidat taronja es compromet a no negociar amb els independentistes i a no indultar els presos polítics. Rivera va centrar bona part del seu discurs, ahir, a glossar aquest apartat del programa, que inclou mesures com la millora de les prestacions d’atur dels autònoms, però també d’altres de caràcter recentralitzador, que passen per la devolució de competències estatals. El míting, a Sevilla, va ser accidentat per la protesta d’uns republicans.