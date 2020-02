Els sindicats donen suport al diàleg i avisen que és impossible una solució al conflicte mentre hi hagi presos

Aval dels sindicats al diàleg entre la Generalitat i l'Estat. Els líders de CCOO i la UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han donat suport aquest dijous a l'inici de la taula de negociació. Les dues organitzacions han assegurat, després de trobar-se amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a la seu de la Delegació del govern espanyol, que el cap de l'executiu estatal fa una aposta "creïble" per un diàleg que aporti "solucions concretes" per a Catalunya. Tanmateix, han avisat que la solució al conflicte és inviable mentre hi hagi dirigents independentistes presos.

En opinió dels líders sindicals, qualsevol mesura favorable als presos, des de l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari (que permet sortides habituals de la presó per treballar o fer voluntariat i que des d'avui ja s'aplica a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart) fins a l'indult, "ajudaria" a encarrilar la situació.

Pacheco i Ros han assegurat que Sánchez ha mostrat una "voluntat clara" de buscar solucions en aquest àmbit, però també pel que fa a la derogació, sigui total o parcial, de la reforma laboral i a la supressió de l'acomiadament per baixes mèdiques repetides. Un compromís que, afegeixen, Sánchez executarà en les pròximes setmanes.

Pel que fa al futur de les converses entre governs, que han tingut avui el tret de sortida amb la reunió de Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra, els sindicats han reclamat "generositat, temps, negociació i discreció". Ros ha assegurat que els sindicats estan acostumats a resoldre conflictes, i que per això saben que cal anar "macerant" els acords lluny de les pressions que imposen els flaixos.