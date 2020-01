Alberto Garzón serà ministre de Consum, Yolanda Díaz de Treball i Manuel Castells d'Universitats

El líder d'Esquerra Unida, Alberto Garzón, serà el nou ministre de Consum, cartera de nova creació que tindrà competències per regular les apostes esportives. Com s'ha estat especulant en els darrers mesos, Yolanda Díaz serà la titular de Treball. El sociòleg Manuel Castells és el nom triat pels comuns per forma part del nou govern al capdavant del ministeri d'Universitats, mentre que Irene Montero serà ministra d'Igualtat. Aquests noms, confirmats per fonts dels comuns i d'Unides Podem al diari Ara, es sumen a la vicepresidència de Pablo Iglesias per completar les carteres tutelades pel partit lila al nou govern de coalició encapçalat per Pedro Sánchez, del PSOE.

Segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ARA, el ministeri d'Universitats se separarà de la cartera de Ciència. L'alcaldessa de Barcelona i màxima dirigent de Catalunya en Comú, Ada Colau, va ser qui va portar les converses amb Castells i, segons han explicat fonts dels comuns a l'ARA, durant aquestes festes de Nadal s'ha acabat de tancar la negociació. Concretament, el sociòleg va donar el sí definitiu aquest divendres i la direcció dels comuns en va informar la resta de l'executiva ahir passada la mitjanit.

Tot i que Universitats finalment tindrà una cartera pròpia i se separa de Ciència –tal com volia el PSOE–, segons fonts consultades la cartera que dirigirà Manuel Castells sí que mantindrà la part d'investigació. "Volíem algú que transcendís l'espai orgànic dels comuns", asseguren fonts de la formació, que recorden que també ha rebut l'aval dels líders d'Unides Podem, Pablo Iglesias, i del PSOE, Pedro Sánchez. I, en aquest sentit, ressalten que Castells és una persona amb projecció internacional i amb una àmplia trajectòria universitària. La major part dels ministres socialistes, d'altra banda, continuaran sent els que han format part de l'equip de govern en funcions de Sánchez.

Castells ha col·laborat amb l'espai dels comuns en les últimes dues campanyes electorals de Barcelona en Comú i té una relació estreta amb Ada Colau. El sociòleg ha sigut professor durant més de vint anys a la Universitat de Califòrnia a Berkeley i és catedràtic de sociologia a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Castells ha analitzat i publicat nombrosos estudis sobre moviments socials i la societat de la informació.

D'aquesta manera, els comuns s'han decantat finalment perquè sigui el sociòleg qui dirigeixi la cartera d'Universitats i no Rosa Lluch, filla de l'exministre socialista assassinat per ETA Ernest Lluch i professora d'història a la Universitat de Barcelona, a qui també se li havia plantejat formar part del nou govern de coalició. Lluch ja va ser candidata d'En Comú Podem al Senat i es va incorporar a l'executiva de Catalunya en Comú fa algunes setmanes.