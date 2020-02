La solitud del president

Era 26 d'octubre del 2017 i Artur Mas i Carles Puigdemont van tenir una conversa a soles. El president ja havia escoltat a tot l'Estat Major sobre si havia o no de convocar eleccions, però ara li tocava decidir a ell. "Ara m'interessa saber què vols tu", li va dir Mas, "decideix, surt i aguanta encara que et rebreguin per tot arreu". La resposta del que li va dir llavors Puigdemont és al llibre Cap fred, cor calent (Columna), un relat en primera persona del Procés que Artur Mas ha presentat aquest dijous a l'Auditori de la Pedrera de Barcelona en una conversa amb la periodista Mònica Terribas. L'opinió de Puigdemont en aquell moment es pot intuir: es llegeix entre línies el que li va dir i el que no va acabar passant. Es decantava per convocar eleccions, però finalment es va imposar la declaració d'independència al Parlament.

L'expresident narra els moments en què també ell ha hagut de prendre decisions sol, però aquest dijous ni la vella ni la nova Convergència s'han volgut perdre el relat del qui va fer el cop de timó (sobiranista) al partit, ara desaparegut. A l'Auditori de la Pedrera s'apleguen dirigents que feia molt temps que no se'ls veia junts, la vella guàrdia, la nova de David Bonvehí i una representació mínima dels independents de JxCat. A la primera fila, tots els consellers de la formació del Govern: des de Jordi Puigneró fins a Meritxell Budó, passant per Damià Calvet, Miquel Buch, Àngels Chacón i Mariàngela Vilallonga. S'hi sumen Elsa Artadi, Albert Batet, Marc Solsona, Bonvehí i Eduard Pujol. Més enrere David Madí, situat a l'ombra, però sempre a prop d'Artur Mas. I també Francesc Homs, l'exconseller que es va convertir en el puntal de Mas a Palau quan va arribar a la presidència.

D'aquella primera etapa de la Generalitat, d'abans del gir del Procés el 2012, tampoc hi falten els consellers que ja han marcat distàncies: Felip Puig, Germà Gordó, Joana Ortega i Lluís Recoder. Aquest darrer implicat ara en el grup de Poblet per forjar una nova formació política a les properes eleccions. Ho farà de la mà de Marta Pascal i Antoni Garrell, que també hi són.

Pujol: "El rei no ens estima"

Però segurament on se centren més mirades és en un dels extrems de la tercera fila: hi ha Jordi Pujol i Marta Ferrusola. I, de fet, l'expresident de la Generalitat, pare polític de Mas i defenestrat de la vida política arran de la seva confessió del 2014 sobre els diners que tenia a l'estranger, és protagonista durant uns minuts de l'acte. "El rei no ens estima", explica Mas que li va dir Pujol quan encara era president. "La frase no venia a compte, acabàvem de despatxar altres coses de gestió, però em va quedar gravada", ha exposat. Pujol es referia al rei emèrit, però Mas es va fer seva la frase el dia 3 d'octubre del 2017.