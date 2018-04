El tinent fiscal Carballo assumeix el cas Falciani al marge de la fiscal que el va portar el 2013

El tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha assumit la petició d'extradició d'Hervé Falciani, deixant al marge a la fiscal que per antecedents tenia més coneixements del cas. Es tracta de la fiscal Dolors Delgado. Fonts judicials assenyalen que els fets pels quals Suïssa sol·licita a Falciani són els mateixos pels quals l'Audiència Nacional -cas que va portar la fiscal Delgado- va rebutjar l'extradició el 2013 i que una sentència del Tribunal Suprem sobre aspectes d'aquesta causa va validar més tard. Carballo va ser qui va presentar les denúncies per sedició a l'Audiència Nacional contra dirigents del Procés arran de les concentracions a la seu d'Economia del 20 de setembre i ha seguit tot el cas. Ara ha demanat presó pensant en Marta Rovira, exiliada probablement a Suïssa.

Els fets es presenten en relació a un judici que les autoritats judicials helvètiques van seguir contra Falciani - les dades del banc HSBC- van celebrar, sense presència de Falciani per ser denegada la seva extradició- el mes de novembre de 2015 i pel qual se'l va condemnar. La petició va ser introduïda per la policia helvètica en el sistema Sirene al maig de 2017. Durant un any no s'ha executat. Falciani resideix a França i té domicili a Espanya.