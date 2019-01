El trasllat dels presos serà finalment el divendres 1 de febrer

El trasllat dels nou acusats pel delicte de rebel·lió des de presons catalanes als centres penitenciaris de Madrid es farà divendres que ve, 1 de febrer. Fonts jurídiques han assenyalat a l'ARA que, si bé la idea inicial era procedir a aquest trasllat aquest dimarts, 29 de gener, el Tribunal Suprem ha optat per promoure un trasllat que permeti als acusats ser a prop del tribunal amb pocs dies d'anticipació basant-se en recents sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). Aquest calendari limitaria a l'estrictament necessari el trasllat dels lletrats a Madrid per seguir preparant la defensa en contacte directe amb els seus clients.

El tribunal del judici oral ha de dictar en les pròximes hores l'acte de pertinença de les proves proposades per totes les parts. Amb aquesta resolució s'anunciarà si el judici pot començar, com era la idea inicial, el dimarts 5 de febrer.

Aquesta idea té en compte que les sessions del judici oral haurien d'acabar amb la declaració del cèlebre "vist per a sentència" a finals d'abril, setmanes abans del començament de la campanya electoral de les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig. Per això es vol comptar amb tant de temps com es pugui.

En principi, el tribunal també té l'opció d'incrementar les sessions, que, en principi, estan previstes per als dimarts, dimecres i dijous, incloent-hi els divendres com a jornada per practicar aquelles proves que no hagués estat possible practicar en les tres sessions setmanals previstes.

Ni els set magistrats del tribunal ni els acusats privats de llibertat sortiran del Tribunal Suprem durant les sessions. Tots tindran una hora i mitja per dinar al tribunal. S'ha contractat per a això un servei de càtering.

El recurs d'empara de Junqueras al TC

Demà el Tribunal Constitucional celebra ple. La ponència sobre el recurs d'empara d'Oriol Junqueras, retirada, segons va anticipar l'ARA, per falta de consens, s'està reelaborant, segons fonts judicials. El ponent Juan José González Rivas, en aquell moment president del TC, va prendre nota dels arguments de tres magistrats de l'anomenat sector progressista, segons els quals era necessari explicar per què la sentència del TEDH del novembre del 2018 sobre el diputat kurd empresonat preventivament a Turquia durant gairebé dos anys, Selahattin Demirtas, no és aplicable a Junqueras.

Els principals arguments sobre la pretesa inaplicabilitat del cas Demirtas que s'esgrimiran, segons ha sabut l'ARA, són els següents: primer, que les acusacions contra Demirtas (haver pronunciat un discurs qualificat com a terrorista) eren imprecises; i segon, la impossibilitat de recórrer la mesura de presó provisional.

El TC desestimarà, segons les fonts consultades, el recurs de Junqueras –després del qual venen els de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart– sobre la base del nou projecte de ponència que estan elaborant els lletrats a petició de González Rivas. El text no estarà llest, doncs, per debatre'l en el ple que comença demà.