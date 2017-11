Els ultres reben a Madrid la mesa del Parlament

La rapidesa de la justícia espanyola en el cas contra la mesa del Parlament i el Govern és tan gran que els que avui estan cridats a declarar a Madrid van saber oficialment que hi havien d’anar ahir al matí, a menys de 24 hores de la cita: en el cas dels membres de la mesa, van reunir-se al Parlament a les 10 del matí perquè se’ls ho comuniqués. Més o menys el mateix que els va passar als consellers que eren a Catalunya, que van començar a ser-ne notificats la nit abans.

L’arribada a Madrid de la vintena de polítics catalans acusats en el judici de l’1-O va ser esglaonada, i es volia discreta: la majoria van fer el trajecte des de Barcelona sense complicacions, principalment en AVE i en cotxe, intentant evitar la presència de manifestants a l’arribada. Els que van sortir de la discreció -no per voluntat pròpia- van ser els secretaris de la mesa Anna Simó (ERC) i Joan Josep Nuet (EUiA). Tots dos van ser ovacionats a l’estació de Sants per unes 300 persones i fortament increpats a Madrid per un grup d’ultres.

Simó i Nuet van agafar el tren de les 17.25 a Sants. A aquella hora, alguns dels alts càrrecs, com Carme Forcadell, ja eren a Madrid, on havien arribat sense fer soroll. L’ANC havia convocat una concentració per acomiadar-los i, malgrat que la mateixa entitat va intentar dissoldre-la minuts més tard, molta gent ja era a l’estació. El comiat va ser amable, però a Madrid els esperaven 300 ultres per escridassar-los.

Després de la marxa de Nuet i Simó, l’expectació va anar decreixent i els manifestants van començar a abandonar la zona. Poc abans de les 18 la concentració ja estava pràcticament dissolta. Una hora més tard va agafar el tren el secretari general de Podem a Catalunya, Albano Dante Fachin, desplaçat a Madrid per donar suport als encausats. Alhora, s’especulava amb l’arribada d’algun conseller a Sants, cosa que tampoc es va produir. Des del PDECat es van limitar a afirmar que els acusats que eren a Barcelona compareixerien avui al Tribunal Suprem.

Ambient hostil a Madrid

“Hauria preferit que no vingués ningú”, reconeixia, ja al tren, Anna Simó. Tot i això, la republicana estava “contenta” per “haver pogut abraçar uns quants coneguts de l’Hospitalet” i apuntava el seu pla a Madrid: “Sopar lleuger, a dormir d’hora i demà ben puntuals al Suprem”. El viatge va ser plàcid. “Tranquil, agradable”, en paraules de Nuet que, en declaracions a l’ARA, exposava que tenia ganes d’arribar per “aclarir les coses” i corregir “els errors com una casa de la querella”. El dirigent dels comuns, crític amb Puigdemont per haver-se quedat a Bèlgica -“no ens ajuda”- lamentava el poc temps que havia tingut per preparar la defensa: “Hi ha menys de 24 hores entre que em citen i que declaro per uns delictes tan greus i uns fets tan complexos”.

La placidesa es va acabar a Madrid. L’hora en què arribaven Nuet i Simó va córrer per Twitter -alguns comptes van convidar a “donar-los la benvinguda” i el partit Vox, a “rebre els colpistes”- i nombrosos ciutadans, entre ells un grup d’ultres, van respondre-hi concentrant-se a la zona d’arribades d’Atocha. El personal de l’estació va intentar evitar la topada i va fer que els membres de la mesa sortissin per la zona de sortides, a una altra banda de l’estació, però els ultres van tenir temps d’arribar-hi. La policia va ser laxa amb els que duien banderes i la pancarta de l’Hogar Social (grup d’extrema dreta), però va barrar el pas a altres ciutadans, entre els quals un reduït grup de l’ANC. Els agents es van esforçar, això sí, a evitar que l’acció dels ultres anés més enllà d’una escridassada. Nuet i Simó van sortir de l’estació amb crits de “Separatista, terrorista”, “Fora d’Espanya” i “Soto del Real”, la presó on fa 17 dies que hi ha tancats Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Simó, en cotxe, i Nuet, en taxi, es van dirigir a l’hotel.

Avui, ells i tots els alts càrrecs seran rebuts per ciutadans amb ganes d’escridassar-los, però el principal tràngol arribarà quan els jutges Carmen Lamela (Audiència) i Pablo Llarena (Suprem) els comencin a interrogar per rebel·lió i sedició.