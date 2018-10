Una vuitantena de tractors es concentren a Lledoners per reivindicar la llibertat dels presos polítics

Una vuitantena de tractors provinents d'arreu del país s'han concentrat aquest diumenge a Lledoners per reivindicar la llibertat dels dirigents independentistes empresonats. Convocats per Unió de Pagesos (UP), els vehicles, provinents de zones com Lleida, el Delta de l'Ebre, Solsona, Girona o el Lluçanès, s'han trobat al polígon industrial Pla dels Vinyats. Des d'allà han arrencat en comitiva fins a l'esplanada de darrere de la presó on han col·locat els seus vehicles formant un llaç gegant.

Amb l'acció, segons ha explicat a l'ACN el coordinador territorial a la Catalunya Central, Carles Mencos, UP ha volgut denunciar una presó "injusta", mostrar el seu suport "a la societat" i subratllar que no es poden deixar "els temes per perduts quan parlem d'injustícia i falta de democràcia".

Els pagesos, uns 300 segons UP, s'han desplaçat fins al centre penitenciari provinents de les quatre demarcacions catalanes. Ja havien realitzat una iniciativa similar al Puig de les Basses, però no a Lledoners. "Desitjaríem que demà fossin fora i no haver de tornar", ha assegurat el coordinador al Bages d'UP, Josep Guitart, tot remarcant que per a ells "no és cap divertiment haver de reclamar aquestes injustícies".

Diumenge reivindicatiu

A les nou del matí arribaven els primers tractors al polígon industrial. Durant una hora, els pagesos han estat guarnint els vehicles amb cartells, banderes i llaços, mentre que alguns curiosos s'acostaven a l'indret. Es dona el cas que la iniciativa s'ha volgut fer com a preludi de la concentració setmanal que es realitza al centre penitenciari cada diumenge al migdia.

Un cop han arribat els darrers, els tractors han desfilat pel camí que els porta fins a l'esplanada del darrere de la presó. Ho han fet fent sonar els seus clàxons i onejant les estelades i les banderes amb símbols per reivindicar la llibertat dels presos. Un cop allà, els vehicles s'han col·locat formant un gran llaç gegant que una avioneta de UP ha capturat des del cel.

L'acció pràcticament ha anat seguida de la concentració a Lledoners que, una setmana més, ha comptat amb l'assistència de centenars de persones.