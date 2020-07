El 32% dels habitatges en lloguer de l'àrea de Barcelona pertanyen a grans propietaris amb més de 10 pisos

Un 26,4% dels habitatges en lloguer permanent que hi ha a l'àrea de Barcelona (un total de 56.300 pisos) pertanyen a propietaris amb més de 15 habitatges, i el 32,4%, és a dir, un terç del parc de lloguer disponible al mercat, està en mans de propietaris amb més de 10 propietats (en total, més de 69.000 habitatges). "Aquest és un nivell de concentració força elevat, sobretot en relació amb la resta del mercat de propietat", ha valorat Anna Vergés, directora de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge (OHB), que avui ha presentat l'informe Estructura i concentració de la propietat d’habitatge a la ciutat de Barcelona 2019-2020.

L'Observatori ha constatat, doncs, que en el mercat de lloguer hi ha menys propietaris i són més grans i empresarials que no pas en el mercat conjunt de propietat. En termes generals, el 84,3% dels habitatges que hi ha en propietat a Barcelona pertanyen a persones físiques (un 11% a empreses, un 1,6% a administracions públiques i la resta a entitats). En canvi, la presència dels particulars en el mercat de lloguer permanent cau fins al 63%. El 37% restant són bàsicament empreses, administracions públiques i entitats. Les dades de l'Observatori, però, no arriben a determinar quantes d'aquestes empreses propietàries són fons d'inversió. "Per saber això caldria creuar totes aquestes dades amb una anàlisi a fons del Registre Mercantil, perquè en molts casos les empreses pertanyen a altres grups més grans i seguir-los la pista és complicat", ha explicat Vergés.

"D'aquesta manera les autoritats poden fer polítiques ajustades en funció de si ets un gran propietari o un petit tenidor" Anna Vergés directora OHB

Dit d'una altra manera, el mercat de propietat està més "atomitzat": el gener del 2019 a Barcelona hi havia un total de 780.775 pisos, segons el cadastre, i gairebé 515.000 propietaris (és a dir, una mitjana d'1,5 pisos per propietat). La majoria d'aquests pisos, el 69%, estaven en mans de propietaris que tenen entre 1 i 2 habitatges. En el cas dels pisos de lloguer hi ha entre 212.000 i 265.400 pisos –en funció de si les dades s'extreuen de l'Incasòl o de l'Ajuntament de Barcelona–, que pertanyen a poc més de 100.000 propietaris: és a dir, que cada un té una mitjana de 2,1 pisos llogats. I els propietaris que tenen entre 1 i 2 habitatges baixen al 46,7%.

L'OHB ha recollit totes les dades a instàncies de l'Ajuntament de Barcelona, que tenia interès a saber qui són els titulars dels pisos de propietat i de lloguer a la ciutat. "Nosaltres proporcionem informació que més endavant servirà, probablement, per dissenyar polítiques públiques. D'aquesta manera, les autoritats poden fer polítiques ajustades en funció de si ets un gran propietari o un petit tenidor", ha explicat Vergés, directora de l'Observatori.

La propietat en funció dels barris

L'informe també detalla la divisió geogràfica d'aquests propietaris. Les administracions públiques, per exemple, tenen més presència als barris més perifèrics de la ciutat i també al districte de Ciutat Vella, les zones econòmicament més desafavorides de la capital. Mentre que els particulars o empreses amb més de 10 o 15 pisos concentren les seves propietats en 7 barris barcelonins, amb molta més presència al centre de la ciutat, com ara l'eix que va dels barris de Ciutat Vella fins als barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi, passant per l'Eixample i Gràcia.