Ábalos reconeix la falta d'inversió ferroviària però la desvincula de l'accident

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha admès aquest dissabte que la xarxa ferroviària catalana necessita més inversió, però ha afirmat que "en principi" aquesta no és la causa del xoc de trens de divendres a Castellgalí, on va morir una maquinista. El ministre ha dit que l'origen de l'accident podria ser una concatenació d'errors humans.

"No té a veure amb les inversions, en principi. No descartem una concatenació d'errors humans conseqüència de com funciona el servei", ha expressat des de l'Estació de França. Ábalos ha reconegut que hi ha una falta de modernització i inversions a la xarxa ferroviària, fet que no ajuda a "compensar" el factor humà, una circumstància que no només es dona a Catalunya sinó a tot l'Estat.

Amb tot, assegura que el canvi "no es fa d'un dia per l'altre" i ha recordat que han posat sobre la taula un pla per reorientar la política d'inversió a la xarxa de Rodalies. En aquest sentit, ha reivindicat l'aprovació dels pressupostos.

En declaracions als mitjans, Ábalos ha respost a les crítiques del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que considera que la falta d'inversió estatal està al darrere del sinistre. També ha explicat que la maquinista de 26 anys era cordovesa, filla d'un empleat d'Adif i germana d'un home que estudia per ser ferroviari.

El ministre de Foment s'ha reunit aquest matí amb la família de la maquinista de 26 anys morta ahir en el xoc ferroviari, segons un comunicat del ministeri. S'han trobat a l'aeroport del Prat, on s'ha desplaçat per donar-los el condol. Després ha anat al centre de control de trànsit centralitzat de l'Estació de França per seguir els primers treballs de recerca i trobar-se amb els presidents de Renfe, Isaías Táboas, i Adif, Isabel Pardo de Vera.