Absolt un consumidor de cànnabis terapèutic que portava 3,5 quilos

El 28 de gener del 2018 a les 20.00 h, els agents de la Policia Local de Tordera van muntar un control de trànsit rutinari. El primer cotxe el van deixar passar però el segon el van aturar. Era fosc. Salvador O. M. va obeir i es va aturar. "¿Porta alguna cosa que el comprometi?", li van preguntar. Ell va dir que no. El van fer baixar del vehicle perquè un dels policies pogués començar a mirar a l'interior. De seguida va cridar: "Aquí fa molta olor de marihuana!". El Salvador, de 42 anys, va dir: "Ah, sí, marihuana sí que en porto". Els agents es van posar en guàrdia. Li van demanar que obrís el maleter i allà dins, completament a la vista, hi havia dues bosses plenes de marihuana que sumaven 3.500 grams. L'home, a més, portava a sobre 1.620 euros en bitllets. "Es van imaginar que havien detingut a ves a saber qui i em van escorcollar allà mateix i fins i tot em van detenir. Vaig dormir al calabós", recorda ara el Salvador.

El ministeri fiscal compartia les conclusions dels agents i s'hi va tirar de cap: es tracta d'un camell que ja ha venut una part de la marihuana i per això porta droga i tants diners a sobre. "Indicis acreditats", va defensar en el seu escrit davant del jutge. Demanava per a ell una pena de 18 mesos de presó i una multa de 20.000 euros.

El jutge del jutjat penal número dos d'Arenys de Mar, però, ha decidit absoldre l'acusat, segons la sentència a la qual ha tingut accés el diari ARA. El veredicte argumenta que l'acusat pateix "dolors cronificats" arran d'un accident que va patir l'any 2010 i que per reduir aquests dolors fa "un consum terapèutic de la marihuana" amb un "control i assessorament facultatius". "No hi ha cap dada o circumstància que permeti relacionar l'acusat amb l'activitat de tràfic de substàncies tòxiques", continua la sentència que també té en compte que l'home no tingués cap antecedent i que portés les dues bosses "sense amagar" a l'interior del maleter, un detall que "determina la inexistència de clandestinitat". El jutge també argumenta que el fet que portés a sobre tants diners no implica que fos un traficant, ja que "no és contrari a la lògica i al sentit comú que es disposi de diners en metàl·lic en el moment d'adquirir una quantitat de substància com la intervinguda". El mateix Salvador explica el perquè dels diners: "Al final la marihuana em va sortir molt més bé de preu del que em pensava i em van sobrar tots aquests diners".

L'historial mèdic del Salvador és llarguíssim, arran d'un accident que va patir. Els metges li han receptat morfina, que s'ha anat aplicant durant molt de temps amb pegats. "Però la morfina et destrossa –lamenta–. Per això vaig recórrer a la medicina alternativa" afegeix i, a poc a poc, està deixant la morfina. El cànnabis el consumeix fumat, que és com més li treu el dolor, segons explica, i també a partir de cremes que es posa a les parts del cos que més mal li fan. Durant el judici, el metge que el tracta, de la clínica Medcan, va descriure els dolors que pateix el seu pacient amb informes i va defensar que amb el cànnabis sent alleujament. I el seu relat, juntament amb el del Salvador, va convèncer el jutge. "Jo em pensava que podíem guanyar", assegura el Salvador. Des d'aleshores respira més tranquil, també quan porta a sobre la marihuana. "Ara vaig molt més tranquil", diu.

L'advocat de la defensa, Martí Cànaves, del despatx DMT, destaca que la sentència demostra que mentre el poder polític "encara no ha reconegut el cànnabis com a medicament, sí que està reconegut ja a nivell judicial i mèdic". Cànaves també ressalta el fet "innovador" que un jutge "reconegui que és lògic que una persona compri aquesta quantitat perquè li surti més econòmic". En molts altres casos, a partir de mig quilo de cànnabis ja es considera que és per a tràfic i no per a consum propi.