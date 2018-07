Absolen un policia nacional per les càrregues de l'1-O a Lleida i estudien aplicar la 'llei mordassa' al denunciant

El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha absolt el primer agent de la Policia Nacional jutjat per les càrregues de l'1-O a la demarcació de Lleida perquè "no hi ha prou proves que desvirtuïn" la seva presumpció d'innocència. Un jove que era a l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Lleida l'1-O va denunciar l'agent perquè assegurava que el policia li havia donat un cop de puny a la mandíbula. Durant el judici, l'agent –que va declarar per videoconferència des de Sevilla– va reconèixer ser a l'EOI, però va negar haver comès cap agressió i va dir que no recordava el denunciant.

En la sentència absolutòria, la jutgessa també ha ordenat, tal com va demanar el fiscal, que es faci arribar el cas a la delegació del govern espanyol a Lleida per si l'actuació del jove denunciant "fos constitutiva d'una infracció de la llei de seguretat ciutadana", la coneguda com a 'llei mordassa'. El portaveu d'Advocats per la Democràcia, Carles Aguilà, ho ha considerat un "avís per a navegants" per a la resta de ciutadans que han denunciat alguna actuació policial. Aguilà ha qualificat de "fora de lloc" que ara el denunciant es trobi com a denunciat, i més quan "no l'ha denunciat ningú".

La jutgessa ha absolt el policia nacional perquè ha valorat que les versions de l'agent i el jove són "contradictòries" i que no existeix cap prova directa dels fets. Ha afegit que no hi ha testimonis directes que puguin identificar el policia com a autor de l'agressió ni tampoc imatges. La sentència també ha recollit que, tot i que el denunciant va declarar que va apuntar el número de l'armilla de l'agent que presumptament el va agredir, "no va poder reconèixer al judici el policia perquè el dia dels fets duia casc i no li va poder fer cap fotografia". Per això, la jutgessa ha conclòs que "no ha quedat acreditada la participació del policia als fets".

L'acusació particular, representada per Advocats per la Democràcia, demanava que es condemnés el policia nacional a una multa per un delicte de lesions i que se l'inhabilités per exercir qualsevol càrrec públic durant quatre anys. També sol·licitava que l'agent indemnitzés el jove amb 1.000 euros per les lesions. En canvi, la fiscalia demanava l'absolució. L'acusació particular ja ha anunciat que recorrerà la sentència absolutòria a l'Audiència de Lleida.