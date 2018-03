Absolt un mosso d'esquadra acusat d'encobrir un pare que havia violat la filla

L'Audiència de Barcelona ha absolt un agent dels Mossos d'Esquadra que s'enfrontava a dos anys de presó per un delicte de fals testimoni per encobrir un pare que va violar reiteradament la seva filla durant vuit anys, perquè era metge del cos. El tribunal ha resolt que no s'ha pogut provar que el mosso mentís per desacreditar la víctima i afavorir el pare. En la sentència, la secció desena de l'Audiència ha considerat que l'agent no tenia "intenció" de voler introduir un fet fals quan va dir que la víctima -que havia estat violada pel seu pare dels sis als 14 anys- tenia nòvio, amb el qual havia mantingut relacions sexuals.

L'acusació contra l'agent sorgia del testimoni que havia ofert en el judici en el qual es va condemnar a 15 anys de presó l'exmetge dels Mossos d'Esquadra, actualment fugit, per haver violat la seva filla. En aquell judici, la víctima va declarar que en cap moment havia mantingut relacions sexuals després de les violacions del seu pare, cosa que va tornar a ratificar quan es va enjudiciar el mosso per fals testimoni. L'acusat de fals testimoni va al·legar davant el tribunal que va conèixer la víctima quan l'any 2010 la menor i la seva mare es van presentar a la comissaria en la qual l'agent treballava per denunciar les violacions continuades del seu pare.

Segons l'Audiència, l'agent acusat i una altra mossa d'esquadra van prendre la denúncia a la jove, en una declaració que va durar unes sis hores i que va ser interrompuda diverses vegades a causa de l'estat anímic de la víctima. En un dels recessos, el mosso va assegurar que va mantenir una breu conversa privada amb la menor en què l'agent li va preguntar si tenia nòvio, a la qual cosa ella va respondre que sí i que a més havia mantingut relacions sexuals amb ell. L'agent va explicar en el judici que no va incloure aquesta conversa, en la denúncia de la menor, perquè no va considerar que fos rellevant per al cas, ja que es tractava d'una informació posterior als fets denunciats i no li va donar més importància.

En canvi, la secció vuitena de l'Audiència de Barcelona, que va emetre la sentència que condemnava el pare a 15 anys de presó, va creure convenient engegar una investigació pel suposat fals testimoni del mosso d'esquadra, perquè contradeia directament la declaració de la víctima, que assegurava que totes les relacions sexuals que havia mantingut havien estat forçades pel seu pare. La sentència sobre el delicte de fals testimoni ha conclòs que, encara que "l'acusat va introduir en el plenari un fet que no li havia explicat la víctima", no s'ha acreditat que les seves afirmacions posin "en dubte" la credibilitat de la víctima ni que hi hagués "voluntat" ni "intenció" de beneficiar l'acusat.