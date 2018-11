Acord per salvar l'alzina bicentenària de Gràcia

L'alzina bicentenària del carrer Encarnació del barri de Gràcia de Barcelona se salvarà. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb els propietaris perquè el projecte immobiliari que volen tirar endavant exclogui aquest arbre històric del carrer Encarnació. L'objectiu de l'empresa Encarnación Invest SL és enderrocar els dos casalots d'aquest carrer de Gràcia per construir-hi 28 pisos. Si s'exclou l'alzina del projecte, els plànols s'hauran de reformular.

D'entrada, els veïns valoren la "bona voluntat" per part dels propietaris a mostrar-se predisposats a salvar l'alzina i de l'Ajuntament per "esmenar els errors comesos i permesos", apunten fonts veïnals a l'ARA. De tota manera, el col·lectiu de veïns que s'han ajuntat per tal de frenar aquest projecte immobiliari no valoraran l'acord global fins dilluns en una assemblea, perquè continuen mantenint que el seu objectiu és que es mantingui l'espai –que no s'enderroquin els casalots– i que es converteixin en equipaments pel barri.

Segons els plànols del projecte als quals va tenir accés l'ARA, els propietaris volen construir 28 pisos de tres mides diferents. Uns, d'uns 48 metres quadrats i dues habitacions; uns altres, més grans, de fins a 66 metres i amb tres habitacions, i uns altres, de mida intermèdia, però amb dues habitacions. Tres plantes amb habitatges, una coberta i un aparcament subterrani amb capacitat per a 42 cotxes i 14 motos.