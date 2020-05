L'Ajuntament de Barcelona retreu a Valls el desallotjament de famílies gitanes a París el 2013

Després que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi condemnat França per les expulsions de gitanos de campaments l'any 2013 al nord de París, el ple de Barcelona ha llegit avui una declaració institucional de condemna d'aquells fets. Ho ha fet a proposta d'ERC i sobretot tenint en compte que Manuel Valls, que actualment és regidor del consistori – i és qui va fer possible la investidura de Colau–, era llavors el ministre responsable de dictar aquelles expulsions. El text de condemna ha tingut el suport d'ERC, Barcelona en Comú, el PSC i Junts per Catalunya i defineix les expulsions com un "exemple del pitjor nacionalisme excloent". La declaració també reivindica Barcelona com una ciutat oberta a totes les persones, independentment de la seva ètnia, llengua, religió, gènere o orientació sexual. El debat ha fet aflorar moltes tensions.

"Avui la Barcelona oberta i plural el reprova, senyor Valls", ha dit Elisenda Alamany en nom d'ERC, i ha afegit que el regidor s'hauria de plantejar dimitir. Un punt que el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha deixat clar que no forma part del text acordat i que ha tensat la resta del debat. També Colau ha acusat Alamany –que havia format part de l'espai polític dels comuns– de "tergiversar" el text acordat i de "faltar al respecte" al ple. La regidora ha acabat retirant la frase.

Tot i que la mesura s'ha llegit com una declaració institucional ja en el tram final del ple, en què no solen haver-hi intervencions, s'ha obert un torn de paraula per les crítiques dels grups que no s'han sumat el text. Valls, com a afectat directe, ha definit la declaració com un insult a la República Francesa. Ha assegurat que respecta la sentència i que assumeix les decisions que es van prendre el 2013 sobre persones que –ha dit– vivien en condicions "molt precàries". Valls ha recordat a Colau que viu "amb el pecat original" del seu vot per a la investidura i que per això s'ha de "fer perdonar", però ha considerat greu que el PSC s'hi hagi sumat.

Josep Bou, del PP, ha defensat que Valls dona "prestigi" a l'Ajuntament i ha assegurat que el text que s'ha llegit "barreja coses". Al seu torn, Paco Sierra, de Cs, ha considerat que la declaració fa una utilització "malintencionada del poble gitano".

Elisenda Alamany, molt atacada per la resta de formacions –i especialment per l'alcaldessa– per les seves paraules contra Valls, ha defensat en el torn de rèplica que avui el racisme porta corbata i colònia i ha dit que se sent orgullosa de la reprovació. "Si no pensa marxar a casa, faria bé de demanar perdó", ha dit. Des de Barcelona en Comú, el regidor Marc Serra ha defensat el rebuig dels fets del 2013: "Com a govern de la ciutat, reitero el compromís de seguir treballant per una ciutat oberta, i això passa per fer polítiques públiques contra la discriminació", ha assegurat.

Serra, però, ha criticat que el text s'hagi presentat com a declaració institucional i no amb alguna fórmula que permetés el debat. També Laia Bonet (PSC) ha acusat Alamany de saltar-se les regles del joc i de "linxar" una persona a qui no donaven dret a paraula.