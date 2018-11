El rap de l'Ajuntament per les "relacions lliures", amb aires de Rosalía

Amb el títol 'El futur no és masclista' i el hashtag #bcnantimasclista, la nova campanya de l'Ajuntament de Barcelona contra el masclisme anirà adreçada als homes, i especialment als joves, per tal que, entre altres coses, entenguin que les relacions "no només han de ser consentides, sinó també lliures i basades en el desig mutu", ha destacat durant la presentació aquest dilluns l'alcaldessa, Ada Colau.

Al vídeo musical, realitzat per Canada, la productora de videoclips de Rosalía, per exemple, hi apareixen joves ballant i cantant música urbana entre frases com "No et tracto com un objecte" o "Si tu no vols, jo tampoc", dites per un home o diversos, o "No és no", "Deixa'm fluir" o "No al control", dites per dones. La campanya inclourà, a més de la difusió del vídeo per les xarxes, cartells antimasclistes i anuncis a la premsa.

"No es canvien segles de patriarcat a les polítiques públiques en un sol mandat, però aquest canvi de mirada ha arribat per quedar-se", ha expressat Colau, que ha recordat que la feina del consistori contra el masclisme "no és només de polítiques contra la violència masclista", sinó també "donar un caràcter de gènere a tot el govern de manera transversal".

La regidora de Feminismes, Laura Pérez, ha destacat l'augment de recursos destinat pel govern de Colau en matèria de gènere. Han doblat, ha dit, "el personal per millorar els serveis" i han arribat a 11.679 dones en debats per la sensibilització als barris i a 30.000 joves en els estands antimasclistes d'oci nocturn. També s'han duplicat les places en cases i pisos d'acollida de víctimes de la violència masclista, que han passat de 102 a 204. També el pressupost dedicat a aquest àmbit s'ha duplicat, passant dels 4,8 milions a 9,2 en els últims tres anys.

La reinserció laboral de les víctimes del masclisme o l'acompanyament a jutjats, amb la novetat que l'Ajuntament s'està personant com a acusació particular en alguns casos d'agressions greus, són dues línies més que ha defensat la regidora.

Com ja és habitual, Colau ha volgut enviar un missatge a la Generalitat i a l'estat espanyol, als quals ha acusat d'estar "molt lluny d'assumir les competències que tenen en aquest àmbit", ja que no fan "esforços similars" als que fa el consistori. "La lluita contra el masclisme és responsabilitat de tothom i especialment dels homes", ha afegit Colau.