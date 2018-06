L'Ajuntament de Barcelona preveu que 11 noves escoles i instituts tinguin edifici el 2029

L'Ajuntament de Barcelona ha establert un calendari per a les obres de construcció dels edificis de 4 escoles de primària i 7 instituts de secundària de titularitat pública fins al 2029. El calendari l'ha facilitat aquesta setmana el comissionat d'Educació, Miquel Àngel Essomba, en una compareixença a la comissió municipal d'Educació sol·licitada pel grup socialista perquè informés sobre l'estat d'execució dels projectes de noves construccions, ampliacions i millores de centres escolars de Barcelona de titularitat pública de primària, secundària, ESO, instituts i guarderies municipals.

Instituts

Viladomat, Martí Pous i Maria Espinal, el 2019

"En aquests moments, tenim tres instituts en previsió de construcció, amb dotació de sòl i amb previsió d'entrega d'obra: l'Institut Viladomat, el setembre del 2018; l'Institut Martí Pous i l'Institut Maria Espinal, el setembre del 2019", ha dit Essomba.

"Tenim també la previsió de tres construccions que eviten la creació de grups addicionals als instituts Angeleta Ferrer, Vallcarca i Horta", i per als quals el sòl ja està disponible, ha explicat Essomba, que ha precisat que a l'IES Angeleta Ferrer el lliurament d'obra està previst per al 2020, a l'IES Vallcarca el 2021 i a l'IES Horta el 2022.

També hi ha terreny disponible per al nou Institut 22@ (Can Saladrigas), en aquest cas amb una previsió d'entrega de l'obra de setembre del 2025.

Escoles

L'Escola La Maquinista arribarà el curs 2020/21

Respecte al calendari de construcció de centres d'educació infantil i primària, el comissionat ha explicat que el govern municipal ha revisat el de l'Escola la Maquinista perquè estigui a punt per al curs 2020/21. Per la seva banda, la construcció de l'edifici per acollir l'Escola Eixample, als terrenys de l'antiga presó Model, està supeditada a l'operació de transformació d'aquest àmbit.

Per a l'Escola 30 Passos, que també va iniciar el seu funcionament en mòduls (barracons), Essomba ha explicat que compta amb l'espai disponible per construir l'edifici i que la previsió és que estigui disponible el setembre del 2023.

L'obra calendaritzada amb l'horitzó més llunyà que ha anunciat Essomba és la de l'Escola Flor de Maig, pendent de terreny i d'acord de govern, i la previsió de tancament del qual ha situat al setembre del 2029.

El comissionat Essomba ha considerat que amb el nou Govern es pot ara avançar en un pla estratègic de centres educatius a Barcelona i "en tot un conjunt de construccions sense mòduls provisionals". Essomba ha assegurat que en aquest mandat s'han "plantat les llavors" per equilibrar l'oferta i la demanda de places escolars territorialment i lluitar contra la segregació escolar, els principals problemes a resoldre a Barcelona.

També ha subratllat la importància que s'hagi començat a estudiar el pas de centres concertats que tenen places buides, 1.076 aquest any, segons ha indicat, "en centres d'educació publica, que és el que demana la ciutadania".

Segons la llista d'actuacions i projectes de l'Ajuntament de Barcelona actualitzada a 21 de juny que ha facilitat a Efe el Consorci d'Educació de Barcelona –format per Ajuntament i Generalitat– n'hi ha 30 amb calendari iniciat, encara que en 17 casos l'execució és del 0%.