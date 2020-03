L'Ajuntament amplia la cessió dels restauradors del Port Olímpic

Els restauradors del moll de Gregal del Port Olímpic han aconseguit tancar un pacte amb l'Ajuntament de Barcelona per seguir operant a la zona a partir del 2 d'abril, dia en què acaba la concessió acordada fa 30 anys. La nova cessió d'ús durarà almenys dos anys, i es pot ampliar fins que comencin les obres de remodelació de tot aquest espai. La resta de locals, els que estan al moll de Mestral, en canvi, no podran continuar i quedaran tapiats. La signatura de l'acord es farà aquest dijous, en un acte on hi haurà el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni; la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, i el president del Gremi de Restauració, Roger Pallarols.

Tot aquest espai es remodelarà per intentar convertir-lo en una zona d'oci però pensada per al públic més familiar i no tan nocturn. També hi haurà més espai destinat a l'esport marí. El Port Olímpic era competència de la Generalitat, però a partir d'un acord amb l'Ajuntament de Barcelona el mes de desembre passat va cedir la gestió al municipi. A més del canvi de mans en la gestió i de model d'oci, també hi ha prevista una transformació urbanística per millorar la connectivitat entre el port i la ciutat potenciant l’eix Marina i l’eix Vila Olímpica - moll de Gregal; millorar la continuïtat dels recorreguts pel passeig Marítim i per la sorra al llarg del litoral, ja que en aquest punt queden interromputs; fer una nova connexió entre l’avinguda del Litoral i la cota inferior del port que substitueixi l’actual rampa de vehicles de Marina, i millorar les connexions entre la cota port i la cota ciutat.

També es preveu la construcció d’un nou Centre de Divulgació del Coneixement del Mar, que recull les demandes d’entitats de l’àmbit del medi ambient i que servirà per fomentar el coneixement de l’entorn litoral entre la ciutadania.