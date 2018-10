Desactiven l'alerta de risc químic pel núvol groc no tòxic d'una empresa de Rubí

Protecció Civil ha activat,a primera hora del matí, l'alerta del pla de risc químic PLASEQCAT per un núvol groc que no és tòxic provocat per un accident a l'empresa Moehs Catalana S.A., al polígon industrial Rubí Sud. L'alerta s'ha desactivat, finalment, cap a les deu del matí Cap persona ha resultat afectada i s'han rebut deu trucades al telèfon 112. Durant l'alerta, Protecció Civil no ha demanat a la població que es quedi a casa, però síq ue ha recomanat que si algú nota molèsties no surti al carrer i tanqui portes, finestres i sistema de ventilació. Sí que s'han confinat les empreses contigües.

L'accident s'ha produït a tres quarts i cinc de vuit per una reacció de descomposició tèrmica amb despreniment de gasos, que ha provocat un núvol de color groc de caràcter irritant però que no és tòxic per a les persones. És per això que no s'ha recomanat el confinament de la població, però si alguna persona nota molèsties és millor que no s'exposi a l'exterior i tanqui portes i finestres, com també el sistema de ventilació.

Quan s'ha produït l'incident, l'empresa ha activat immediatament el seu pla d'autoprotecció i els bombers de l'empresa han actuat per contenir la fuita del producte. Els Bombers de la Generalitat han intervingut amb cinc vehicles i a hores d'ara ja estan revisant les instal·lacions per trobar l'origen de la fuita. També han fet tasques de refrigeració d'un reactor. També s'hi han desplaçat operatius de Mossos d'Esquadra, del SEM i la Policia Local de Rubí.