Simón demana disculpes després d'una allau de crítiques per un comentari sexista

El director tècnic de Sanitat Fernando Simón demana disculpes després d'una allau de crítiques a per un comentari sexista. L'epidemiòleg ha rebut dures crítiques després d'unes declaracions que es van produir en una entrevista recollida al canal de YouTube dels germans Pou. En una entrevista recollida al canal de Youtube dels escaladors Iker i Eneko Pou, els dos germans preguntaven a Simón si li "agradaven les malalties infeccioses o les infermeres infeccioses", i Simón responia que "no els preguntava [a les infermeres] si eren infeccioses o no perquè això es veia uns dies després". A l'inici de la roda de premsa d'aquest dimarts per actualitzar l'evolució del coronavirus, l'epidemiòleg s'ha retractat de les seves paraules i ha mostrat la seva preocupació amb ell mateix pel fet d'haver expressat verbalment una actitud que, ha dit, ha procurat corregir al llarg dels anys. "Ho sento", ha volgut deixar clar.

Les paraules de Simón havien generat crítiques tant des de l'espai sanitari com polític. En un comunicat, el col·lectiu dels professionals d'infermeria el va qualificar de "vexatori, sexista i primitiu" i li exigien disculpes i que abandonés el càrrec. En aquest últim sentit, Simón ha apuntat que "mentre es consideri que pugui ser útil per al sistema nacional de salut, aportaré tot el que pugui. Si algú considera que he traspassat els límits, que ho exposi on calgui", ha dit Simón. "És un comentari absolutament desafortunat". Així ha qualificat la vicepresidenta Carmen Calvo el comentari sobre les infermeres que va fer Fernando Simón, i ha afegit: "Les dones que lluitem contra el masclisme entenem que aquesta mena de comentaris aprofundeixen l'estereotip i que no ajuden a la igualtat ni al respecte a les dones". Calvo creu que el director d'Emergències Sanitàries hauria d'expressar "en termes de disculpa" que "això no pot formar part de cap comentari raonable". Unes disculpes que també ha demanat la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Tanmateix, el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha evitat qualificar de "masclistes" les paraules de Simón, tot i la insistència de la periodista que l'ha interpel·lat sobre la qüestió. "No utilitzaré adjectius que no he utilitzat", ha dit. El dirigent del partit lila s'ha limitat a qualificar-les de "desafortunades" i s'ha mostrat convençut que Simón demanarà disculpes. "A mi no em van agradar gens", ha assegurat.