Almenys dos morts d'entre 60 i 70 anys en un incendi en un edifici d'onze plantes al barri de les Corts de Barcelona

Almenys dues persones d'entre 60 i 70 anys han mort aquest diumenge al matí en un incendi en un edifici d'onze plantes situat a l'avinguda Xile número 42, al barri de les Corts de Barcelona. El foc ha començat cap a dos quarts de vuit del matí i s'hi han desplaçat 11 dotacions dels Bombers de Barcelona, 11 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), efectius de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra.

Com a mesura preventiva s'ha evacuat parcialment l'edifici i la resta de veïns segueixen confinats a casa seva. El foc s'ha produït concretament a la quarta planta de l'edifici, on vivien les dues persones que han perdut la vida. Segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona, el foc s'ha donat per controlat a les 9.11 hores. La Guàrdia Urbana regula el trànsit de l'avinguda Xile per facilitar les tasques dels efectius d'emergències.