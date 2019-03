Amnistia Internacional exigeix al govern espanyol que deixi salpar l''Open Arms'

Fa dos mesos que el govern espanyol va denegar a l''Open Arms' el permís per salpar del port de Barcelona. Per això Amnistia Internacional ha exigit a l'Estat que acceleri els tràmits per facilitar que l''Open Arms' i també l''Aita Mari', que des de fa dos mesos està bloquejat al País Basc, puguin sortir al Mediterrani "com més aviat millor". "Les autoritats espanyoles disposen d'un termini de tres mesos per resoldre el recurs imposat i falten pocs dies perquè es compleixi el termini", subratlla l'organització.

Amnistia Internacional recorda que el principal argument de les capitanies marítimes és que els vaixells no estan preparats per navegar durant dies transportant un nombre elevat de persones durant un període llarg de temps. Segons les capitanies, els vaixells incomplirien les obligacions de dret internacional, tot i que l''Aita Mari' ni tan sols ha fet encara les tasques de rescat. "No pot ser l'excusa perquè les embarcacions deixin de completar la seva missió, la responsabilitat de la qual hauria de recaure en els estats europeus", afegeix l'organització.

De moment Amnistia Internacional està a l'espera de rebre una resposta de la carta enviada a la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en la qual exigeix el desbloqueig dels dos vaixells, a més d'una política de vigilància i rescat proactiva en el salvament de vides al mar, entre altres qüestions. "Els obstacles burocràtics que han denegat la sortida de tots dos vaixells impedeixen dur a terme les activitats per protegir la vida de milers de persones", assegura el director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán.

Paral·lelament, la comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Parlament ha aprovat demanar la compareixença del ministre de Foment, José Luis Ábalos, perquè concreti els motius que fan que l''Open Arms' estigui aturat al port de Barcelona. La petició ha estat aprovada amb els vots a favor de JxCat, ERC, CatECP i CUP, amb les abstencions de Cs i PSC. La comissió també ha aprovat per unanimitat la sol·licitud de compareixença del director de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, perquè informi de les polítiques migratòries sobre les tasques de rescat i ajuda humanitària al Mediterrani.