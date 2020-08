L'Aragó, el focus de coronavirus més important d'Europa

Diversos punts de l'Estat en alerta pel creixement de contagis de coronavirus, amb un focus destacat a l'Aragó. La transmissió del covid-19 en aquesta comunitat és tan forta que no només és el punt que més preocupa de l’Estat, sinó el més actiu d’Europa, segons el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC). La comunitat autònoma fa setmanes que va creuar el llindar del risc de rebrot i encara no hi ha indicis d’una baixada de la taxa de contagis (R) -que calcula quantes persones pot contagiar de mitjana un sol infectat- ni dels casos acumulats. La corba va començar a pujar el passat 10 de juliol i, malgrat algunes fluctuacions a causa de retards en la notificació dels casos, el seu pendent ha continuat creixent: el 13 de juliol es van registrar 315 casos nous; el 21 es van reportar 678 i l’1 d’agost ja se superava el miler de diagnòstics (1.161), segons informa l’Institut de Salut Carlos III.

L’R, indicador clau per controlar la velocitat de propagació del virus, sí que ha baixat del 2 a l’1,21 els últims quinze dies, però a l’Aragó encara hi ha moltes persones infectades que transmeten el virus. Això fa que Sanitat hagi registrat 400 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. Aquestes són les dades epidemiològiques que reporta el govern aragonès i parlen per si soles: en un territori on hi viuen 1.3 milions de persones, el nombre de positius detectats en proporció a la seva població és elevadíssim. “L’Aragó està fent un esforç de detecció descomunal i la taxa de positivitat és del 15%, tres vegades més del que recomana la Organització Mundial de la Salut (OMS) per poder fer un bon rastreig dels casos”, detalla l’investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC, Enric Àlvarez.

I la xifra continuarà creixent perquè la conselleria de Sanitat ha augmentat la seva capacitat diagnòstica fins a superar les 3.500 PCR diàries. “Amb la seva població això equival a quasi 300 tests per cada 100.000 habitants al dia”, explica Àlvarez. La comunitat autònoma ha notificat aquest dijous que dimecres va fer 3.953 proves de diagnòstic, de les quals 3.630 PCRs, i va notificar 393 contagis - 327 a Saragossa, 47 a Osca i 18 a Terol-. Una mica menys de la meitat, 185, eren asimptomàtics. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha volgut enviar un missatge d'optimisme i ha afirmat que Aragó és "molt probable que potser ja hagi superat el pic de transmissió", després que les dues últimes setmanes hagi anat baixant.

Problemes de detecció d'asimptomàtics a Madrid

Si bé Aragó i Catalunya eren els últims dies els principals focus a l'Estat, altres territoris estan registrant increments importants que criden l'atenció. És el cas de la Comunitat de Madrid, que no només reporta molts més contagis que fa un mes, sinó que les dades indiquen que té problemes de detectar asimptomàtics. La setmana que va del 27 de juliol al 2 d'agost la direcció de salut pública de la Comunitat de Madrid va diagnosticar 2.605 positius, dels quals només un 7,6% són asimptomàtics. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha situat la xifra en un 15% els últims dies, però de tota manera està molt per sota del 50% de mitjana de l'Estat.

Simón explica que els asimptomàtics són menys contagiosos i això permet reduir la transmissió si s'aconsegueix aïllar-los amb rapidesa. L'epidemiòleg, precisament, ha assenyalat aquest factor com a possible explicació de la reproducció de contagis a la capital espanyola. A Madrid l'indicador R se situava a 1,78 el 28 de juliol passat i a 1,37 el 2 d'agost i caldrà veure si aquesta tendència a la baixa es consolida els propers dies. Simón també ha expressat la hipòtesi que s'estigui seleccionant gent sospitosa -amb símptomes- i, per tant, això fa que el percentatge d'asimptomàtics sigui menor. Una altra opció és que estigui fallant el rastreig de contactes. De fet, el govern d'Isabel Díaz Ayuso va decidir prendre mesures fa deu dies fent obligatòria la mascareta, va limitar les reunions a deu persones, va ordenar el tancament dels locals a dos quarts de dues de la matinada i va anunciar la contractació de 360 rastrejadors. Mentrestant, però, s'ha fet una crida a realitzar aquesta tasca de manera voluntària.

A Madrid les últimes hores ha copat l'atenció un brot en una residència de gent gran amb 47 positius, 38 dels quals interns i nou treballadors, a San Martín de la Vega. Han hagut de ser hospitalitzades sis persones i una ha mort. "És fonamental el rastreig", assegurava l'alcalde d'aquesta localitat aquest dijous. A més, aquest dimecres la Comunitat de Madrid va informar de quatre altres brots amb 33 positius i cap hospitalitzat. Simón ha anunciat que aquest divendres hi ha prevista una reunió entre el ministeri de Sanitat i la conselleria regional per avaluar la situació de la Comunitat.

"Segona onada" a Euskadi

Un altre punt calent se situa a Euskadi, on s'afronta, "sens dubte, la segona onada epidèmica", en paraules de la consellera de Salut, Nekane Murga. Aquest dijous ha notificat 338 nous positius les últimes 24 hores, d'un total de 5.617 proves PCR realitzades. Un 70% són a Biscaia i, la meitat d'aquests, a Bilbao. Tant Biscaia com Guipúscoa han incrementat contagis respecte el dia anterior i Murga ha informat que hi ha més de 2.000 persones identificades amb la infecció activa a Euskadi. A més, s'està realitzant el seguiment de 10.000 contactes estrets, a qui ha exigit un compliment "correcte de la quarantena" per seguir el control de l'epidèmia. Simón, en canvi, ha marcat distàncies amb l'alarmisme de Murga perquè, segons ha subratllat, el 81% dels diagnòstics són asimptomàtics. "Fins que [els nous contagis] no representin un increment en la transmissió i que sigui que estem detectant més, no ho diria segona onada", ha asseverat.

Al sud d'Euskadi, a la província castellano-lleonesa de Burgos, s'ha decretat el confinament del municipi d'Aranda del Duero, de més de 32.000 habitants. Aquest dijous l'ha autoritzat el jutge i l'ha tirat endavant el govern de Castella i Lleó, donat el creixement de contagis. La comunitat en el seu conjunt ha registrat un augment destacat aquest dijous, amb 191 nous positius, 64 diagnosticats les últimes 24 hores. A Castella i Lleó hi ha dues localitats més aïllades: Íscar i Pedrajas de San Esteban, a Valladolid.