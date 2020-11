La fundació Arrels, "consternada" pel tret de la Urbana a un home sense sostre a Barcelona

La fundació Arrels ha mostrat el seu suport a l'home ferit per un tret d'un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona aquest dissabte. Es tracta, han confirmat, d'un home sense sostre de 43 anys i l'entitat s'ha mostrat "consternada" amb els fets, alhora que ha dit que el seu equip jurídic "seguirà el cas".

El president d'Arrels, Ferran Busquets, ha explicat a RAC1 que coneixien l'home des del juny, que és una persona "molt tranquil·la i molt pacífica" i que li han sobtat els fets. L'entitat defensa que cal esbrinar què va passar ahir a la tarda. Els agents de la Guàrdia Urbana van explicar que la víctima els havia intentat agredir amb un ganivet, segons la versió que va traslladar l'Ajuntament de Barcelona.

La descripció d'Arrels coincideix amb la que va fer a l'ARA un comerciant de la zona, acostumat a veure'l al barri i que comprés menjar al seu establiment amb els diners que li donaven alguns vianants i veïns. "No molestava a ningú, t'ho pot dir qualsevol persona del barri", va dir el propietari de la Vinateria Mata, Fernando Mata.

El president d'Arrels ha confirmat que l'home és a l'UCI, estable després d'una operació d'urgència, i que la seva vida "no perilla". Ha dit que l'aniran a visitar a l'Hospital de Sant Pau avui mateix.

Busquets ha apel·lat a la prudència i també a fet una crida a no treure conclusions "precipitades". A la vista de la informació i imatges que han circulat fins ara, ha dit, cal contextualitzar que per a una persona que viu al carrer, un ganivet pot formar part de les seves pertinences bàsiques. També ha insistit en la por amb què normalment viuen els sense sostre així com la vulnerabilitat a possibles transtorns que provoca el "tràngol" de no tenir una llar.

Aquesta tarda a Barcelona, un home que viu al carrer i que coneixem des del nostre equip de carrer ha acabat ferit de bala després d'un incident amb la Guàrdia Urbana. No sabem encara què ha passat, estem consternats i seguim el cas. — Arrels Fundació (@ArrelsFundacio) November 21, 2020

La fundació ha subratllat en una piulada a Twitter que la violència física i verbal cap a les persones sense llar a Barcelona ha augmentat a Barcelona. "El 2019 un 40% ens van explicar que havien estat víctimes d'agressions", han relatat, i han afegit que es tracta de situacions que afecten la salut física i mental dels que les pateixen. "Tres persones van ser assassinades durant el confinament", han conclòs.

Indicis de desproporcionalitat per a Irídia

L'associació Irídia veu indicis de "desproporcionalitat" en l'actuació de la Guàrdia Urbana, que va acabar disparant a l'home. L'entitat ha subratllat que l'ús de l'arma de foc ha de ser "sempre l'últim recurs" i ha demanat una investigació "rigorosa" dels fets i, mentre duri, prendre mesures cautelars pel que fa a les tasques de l'agent.

L'actuació de @barcelona_GUB en la qual una persona sense llar atesa per @ArrelsFundacio ha estat disparada és molt preocupant.



La utilització d'armes de foc sempre ha de ser l'últim recurs i hi ha indicis de desproporcionalitat. Exigim una investigació judicial rigorosa. https://t.co/zMeuEXpIWu — IRIDIA (@centre_IRIDIA) November 22, 2020

El sindicat CSIF, en canvi, ha defensat l'actuació de l'agent de la Guàrdia Urbana davant d'un "individu amb una arma blanca de grans dimensions que es dirigia cap a ell amb la ferma intenció de clavar-l'hi". El sindicat ha assegurat que l'actuació va ser proporcionada i ho ha aprofitat per reclamar a l'Ajuntament que proporcioni al cos eines adequades a aquest tipus de situacions com "les pistoles elèctriques o pistoles de pebre i càmeres unipersonals", igual que tenen altres cossos policials. "Si haguessin tingut les eines apropiades, l'ús de l'arma de foc no hauria estat necessari", conclou.