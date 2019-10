Arriba el temporal de llevant més important de l’any

Catalunya viurà aquesta setmana el que tot apunta que es convertirà en el temporal de llevant més important de l’any. Avui encara serà un dia d’interval, amb poques precipitacions, però la nuvolositat s’anirà fent compacta: a partir de la tarda, a les comarques de Barcelona i Girona ja hi podria començar a ploure de manera moderada. Les temperatures seguiran baixant i es preveu que el vent i el temporal de mar es comencin a manifestar demà. De fet, demà i dimecres sembla que seran els dies més complicats d’aquesta setmana. Seran jornades que estaran sotmeses a un temporal de llevant amb tots els ingredients característics: pluja molt abundant, vent i temporal marítim destacable. Els mapes del temps pronostiquen uns registres màxims que poden superar els 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Pirineu oriental i de la meitat est del país. Tot plegat anirà acompanyat d’un potent temporal de mar i ventades fortes. Durant les pròximes hores es determinarà com s’acaben distribuint els màxims de precipitació.

Ahir a la matinada i durant les primeres hores del matí els ruixats i les tempestes van afectar molts indrets del litoral i el prelitoral. A mig matí les precipitacions es van restringir al Pirineu i les comarques de la meitat oest, on van descarregar amb persistència.