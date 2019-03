Artadi: "Jo seré allà on el Quim no pugui arribar"

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, ha deixat aparcat durant una estona el seu paper de membre del Govern de Quim Torra per comparèixer davant els mitjans de comunicació com la número dos de la llista per Barcelona de Junts per Catalunya. El cap de llista serà Joaquim Forn, que ja suma 494 dies a la presó, tal com ha recordat Artadi. Si surt absolt del judici, serà ell qui liderarà el partit a Barcelona però, si no és així, Artadi ha anunciat que ella el substituirà: "Jo seré allà on el Quim no pugui arribar", ha defensat aquest matí en una roda de premsa a Montjuïc, davant les columnes de Puig i Cadafalch. És el primer acte que convoca com a candidata a les eleccions municipals. Abans de la seva intervenció, la dona de Forn, Laura Masvidal, ha llegit una carta del seu marit. Masvidal ha reconegut que "va ser un trasbals" quan el seu marit li va dir que es volia presentar a les eleccions municipals però a mesura que han anat passant els dies i ha avançat el judici ha canviat d'idea: "M'imagino què dirà el senyor Marchena [president del tribunal que jutja el Procés] el dia que el Quim sigui alcalde", ha dit.

A la carta, Forn defensa els motius pels quals ha decidit presentar-se com a alcaldable: "Hem pogut denunciar el tracte injust que rebem i fer palesa la nostra voluntat ferma de no renunciar a res; tampoc a l'exercici dels nostres drets fonamentals, com ho és el dret a la participació política". A la carta, explica que "l'Elsa serà la número dos de la llista" i que "Neus Munté anirà al tercer lloc". Elles dues no han sigut mai regidores a l'Ajuntament de Barcelona, a diferència de Forn, que ha arribat a ser primer tinent d'alcalde durant el govern de Xavier Trias. Falta saber si Ferran Mascarell també se sumarà a aquesta llista. "Seria molt benvingut, és un valor afegit a la política". Mascarell, com Forn, també ha sigut tinent d'alcalde, en el seu cas durant el govern socialista de Joan Clos.

Col·laboració público-privada

Artadi ha donat alguns detalls sobre la Barcelona que té al cap. Ha explicat que cal treballar "per la igualtat, per un desenvolupament sostenible i amb una governança horitzontal". També ha defensat que, en matèria d'habitatge, no n'hi ha prou amb fer pisos de protecció oficial, sinó que també cal optar per "la col·laboració público-privada". L'encara consellera de Presidència també ha criticat l'actual alcaldessa, Ada Colau, tot i que sense anomenar-la: "No s'hi val dir que tancaràs el CIE i no tancar-lo, o dir que vols defensar el dret a decidir i no moure ni un dit per l'1-O".