Arxivada la investigació contra la dona del Chicle per la mort de Diana Quer

El jutjat d'instrucció número 1 de Ribeira, a la Corunya, ha arxivat la investigació contra la dona de José Enrique Abuín, conegut com el Chicle, per la mort de Diana Quer. El tribunal ha resolt que no hi ha indicis ni mostres genètiques que la vinculin amb el crim. La resolució judicial recorda que, abans de la detenció del Chicle fa dues setmanes, la dona havia declarat en dependències policials que la nit del 21 al 22 d'agost del 2016 -quan va desaparèixer Quer- l'havia passat amb el seu marit, fora de casa, a buscar gasolina. Però fa una setmana, quan va declarar davant el tribunal, va canviar la seva versió d'aquella nit, afegeix el jutge.

Aleshores la dona va assegurar que la nit del 21 al 22 d'agost del 2016 havia estat a l'habitatge compartit amb el detingut. El jutjat destaca que la nova versió coincideix amb el senyal telefònic del seu mòbil, ja que -segons el senyal- el telèfon de la dona no es va moure del seu domicili aquella nit. També subratlla que els informes forenses no aporten cap prova que plantegi que altres persones -a part de l'autor del crim- participessin en la mort de Quer. "No hi ha indicis suficients que apuntin a la participació de la dona com a autora o còmplice" dels fets, exposa el tribunal.

Pel que fa a l'acusació d'haver encobert el crim, el jutge considera que la dona havia tingut "una participació activa" per desviar la investigació de la policia, que es dirigia al seu marit. Tot i això, afegeix que encara que aquesta conducta pugui "resultar moralment reprovable", per haver entorpit la investigació i haver dificultat la identificació de l'autor, no es pot acusar la dona d'un delicte d'encobriment perquè el Codi Penal no ho permet. Recorda que el Codi Penal estableix que si una persona encobreix la seva parella, no se la pot acusar d'encobriment excepte que hagi actuat així per beneficiar-se del delicte.

Pintades a la casa

Precisament, aquest dimarts han aparegut unes noves pintades a l'habitatge del Chicle i la seva dona, a Taragoña (la Corunya). A les pintades, de color vermell, s'hi pot llegir "Violador", "Puta encobridora", "Fora de Taragoña" i "Fora d'aquí". La població encara està commocionada per la descoberta del cadàver de Quer, ha informat Efe, ja que tot just fa dues setmanes que la policia va trobar el cos sense vida -després de la confessió d'Abuín- dins el dipòsit d'una nau abandonada. La setmana passada, també van aparèixer unes pintades de color blanc a la mateixa casa amb els missatges "Assassí", "Còmplice" i "Estàs mort".

Pel que fa al Chicle, aquest dimecres canviarà de presó. Abuín deixarà el centre penitenciari de la Corunya on havia estat fins ara i ingressarà a un centre de Pontevedra. La direcció de la presó de la Corunya ha demanat aquest trasllat per raons de seguretat, ja que al centre hi ha interns relacionats amb delictes anteriors del Chicle que podrien atemptar contra la seva integritat. En concret, a la presó hi ha interns vinculats amb un clan de narcotràfic del qual hauria format part Abuín, a qui acusarien d'haver-los delatat.

Amb l'arxivament de la investigació contra la dona del Chicle, Abuín passa a ser l'únic investigat per la mort de Quer. L'home està acusat d'un delicte d'homicidi o assassinat, un altre de detenció il·legal i un altre contra la llibertat sexual de Quer. Fa una setmana, Abuín es va acollir al seu dret de no declarar i el seu advocat va avançar que no respondria les preguntes del jutge que investiga el cas fins que es conegui el resultat de l'autòpsia. Es preveu que aquesta setmana ja hi hagi un informe preliminar de l'autòpsia.