L'Audiència Nacional confirma que no jutjarà els jihadistes del 17-A per assassinat

Driss Oukabir i Mohamed Houli Chemlal, els dos membres vius de la cèl·lula de Ripoll, i un col·laborador d'aquesta, Said Ben Iazza, aniran a judici per formar part d'una organització terrorista, per fabricar explosius i per intentar causar estralls, però no pels 16 morts i les desenes de ferits que van deixar els atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017. Les acusacions havien demanat processar-los també per assassinat i temptativa, però el jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ho ha descartat.

En les seves resolucions, el magistrat explica que no pot processar-los per assassinat perquè no hi ha prou proves que els tres jihadistes coneguessin els plans que finalment van portar a terme la resta de terroristes, que segons conclou la investigació van decidir precipitadament l'atropellament massiu de la Rambla protagonitzat per Younes Abouyaaqoub i l'atac al passeig marítim de Cambrils, després de l'explosió de la casa d'Alcanar on fabricaven els explosius que havien de servir per cometre un atemptat més gran previst –segons es desprèn del sumari– per al 20 d'agost d'aquell mateix any amb la Sagrada Família com a objectiu prioritari.