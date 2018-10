El jutge processa els tres detinguts pels atemptats terroristes a Catalunya

El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu ha processat pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya tres presumptes terroristes, Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza, els dos primers com a membres de la cèl·lula gihadista de Ripoll (Ripollès) i el tercer com a col·laborador.

El jutge atribueix a Oukabir, al nom del qual es va llogar la furgoneta usada en l'atemptat de la Rambla de Barcelona, i a Houli Chemlal, ferit en l'explosió del xalet d'Alcanar (Montsià), delictes d'integració en organització terrorista, dipòsit d'explosius i temptativa d'estralls, en aquest últim cas pels plans que tenien d'atemptar contra llocs emblemàtics com la Sagrada Família. A Ben Iazza només li imputa un delicte de col·laboració amb organització terrorista.

Andreu no processa cap d'ells pels 16 morts en els atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils (Baix Camp), ja que els autors van morir en els atacs, si bé els imputa, en grau de temptativa, els plans de la cèl·lula de fer "un o diversos atemptats de grans dimensions" a Catalunya.

Segons el jutge, els tres processats, juntament amb els altres set presumptes terroristes morts a les localitats de Cambrils, Alcanar i Subirats (Alt Penedès), van constituir un grup terrorista a partir del 2015 sota la direcció espiritual de l'imam Abdelbaki Es Satty, que va morir en la explosió d'Alcanar.

Els membres d'aquesta cèl·lula eren tots joves marroquins residents a Ripoll que es coneixien des de petits, i a poc a poc van anar conformant un grup estructurat en el qual l'imam els adoctrinava en el jihadisme radical.

L'acte de processament descriu l'evolució del grup des del 2015 fins a la data dels atemptats i destaca que tres mesos abans es van convertir en un grup tancat i van començar a comprar material per fabricar explosius, arribant a acumular entre 200 i 500 quilos d'explosius, més de 104 bombones de butà i 19 artefactes casolans.

El jutge considera que els terroristes buscaven "amplificar l'efecte de l'explosiu, pretenent incrementar el volum de metralla com la possibilitat de crear boles de foc generades per les càrregues GLP (en referència a les bombones de butà)".