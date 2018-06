L’Audiència Nacional desestima la querella contra Florentino Pérez i diversos exministres pel Castor

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha desestimat i arxivat la querella interposada contra els exministres Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i Elena Espinosa i contra empresaris com el president d'ACS, Florentino Pérez, entre d'altres, en relació amb el projecte Castor, en entendre que els fets denunciats no són constitutius d'infracció penal.



En una interlocutòria, la titular del jutjat central d'instrucció 3 desestima així la querella presentada per L'Observatori del Deute en la Globalització per delictes de malversació, prevaricació i frau a l'administració pública. La fiscalia havia emès informe, amb data 18 de juny, sol·licitant que es desestimés la querella i s'arxivessin les actuacions.



Lamela, després d'estudiar els fets denunciats, conclou que la construcció de les instal·lacions a què es refereix la querella no respon a una idea aïllada ni peregrina, sinó que va ser d'acord amb una política desenvolupada en l'explotació i subministrament de gas, prèviament planejada (des de l'any 2002), abans fins i tot que els querellats accedissin als seus càrrecs expressats en la querella, que amb els anys es va comprovar deficitària.



Segons la jutge, les resolucions adoptades pels ministres en les diferents fases del projecte no es van prendre fora del procediment establert com afirma el querellant. "Tampoc sembla que l'actuació dels querellats estigués guiada per un afany de perjudicar els interessos de l'administració adoptant resolucions injustes, arbitràries o manifestament contràries a la llei. Per contra, la seva actuació va ser raonada i documentada", diu la jutge.