L'Audiència ordena l'ingrés a presó d'un altre dels detinguts per la violació en grup de Sabadell

Presó provisional com a còmplice de la violació en grup a una noia de Sabadell. L'Audiència de Barcelona considera que hi ha motius suficients per posar entre reixes un altre dels nou investigats per l'agressió sexual múltiple i ha ordenat l'ingrés preventiu en un centre penitenciari d'un altre dels detinguts l'endemà dels fets. Es tracta d'un home que dormia a la nau amb el principal acusat de la violació múltiple, que continua entre reixes.

Aquest home va donar voluntàriament una mostra genètica i les proves d'ADN el van descartar com a autor material de la violació múltiple -s'hi va trobar el perfil genètic de l'home que va ingressar preventivament a presó des del primer dia i que va treure la noia de la nau, del detingut que té una ordre de recerca i captura perquè va fugir, i d'una altra persona no identificada-. Tot i així l'Audiència entén que hi ha prou indicis com per pensar que era a l'habitacle on es va produir l'agressió sexual en el moment dels fets i considera que en podria ser còmplice.

De fet, recorda que hi ha proves que fan pensar que es podria tractar de la persona que va forçar la víctima a anar a la nau on després va ser violada. Tot i així, la resolució de l'Audiència compta amb el vot particular d'una magistrada que creu que no hi ha prou indicis per enviar preventivament l'home a la presó.

Ara el jutge de Sabadell ha dictat una ordre de recerca i captura per garantir l'ingrés a presó. Quan es faci efectiu tornarà a haver-hi dos homes entre reixes per l'agressió sexual múltiple. Un altre dels autors materials de la violació (segons les proves d'ADN) continua en recerca i captura i es desconeix qui seria el tercer autor.