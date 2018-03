Augmenten un 6% els delictes contra la gent gran a Barcelona

Els delictes contra les persones grans han augmentat un 6,37% aquest últim any a Barcelona, segons els Mossos d'Esquadra. Una de cada deu víctimes té més de 65 anys. Per això la policia catalana ha engegat una campanya amb consells bàsics de seguretat. Els panells, que ara s'exposen al centre de les Cotxeres de Nou Barris però que es mouran a altres punts de la ciutat, també inclouen recomanacions per evitar accidents domèstics, tant per a ciutadans de més de 65 anys com per al seu entorn.

"Jo quan vaig al banc sempre tinc por", diu l'Asunción, una de les usuàries que aquest dijous ha anat a la presentació de la campanya. "Jo no vaig mai al caixer de fora al carrer, sempre vaig a dins l'oficina", afegeix la Catalina, que també era a l'acte. Totes dues van amb compte, però asseguren que els consells que els han donat els han servit i que coneixen altres persones que cometen imprudències. "Algunes companyes quan s'asseuen deixen la bossa en una altra cadira allunyada", diu com a exemple la Catalina.

"Són un col·lectiu vulnerable, que cada vegada pateix més fets delictius i que, ja sigui per les càrregues familiars, perquè no tenen cap vinculació a una entitat social o perquè es queden a casa, no acaben d'accedir a aquests consells de seguretat", explica la subinspectora Elena Martínez, cap de seguretat ciutadana de la comissaria de Nou Barris.

Què haig de tenir en compte quan surto al carrer?

Entre les mesures de prevenció es recomana que vagin amb compte a l'hora d'anar al banc, una de les localitzacions on "han repuntat" els furts contra persones grans que retiren diners, segons Martínez. Als plafons s'explica que tinguin cura que ningú els està vigilant, que no treguin grans quantitats de diners o que si ho han de fer vagin acompanyats. A l'hora d'anar a comprar o al banc, es recomana:

Portar bosses amb cremalleres tancades

No perdre de vista el cabàs o el carretó i portar-lo sempre davant

Vigilar les parades amb molta aglomeració

Evitar exhibir els diners

Evitar anar molt carregats

Estar alerta a l'hora de treure diners

Evitar retirar grans quantitats i, si cal fer-ho, anar acompanyats

Guardar els diners en un lloc segur

Utilitzar els caixers interiors i tancar amb pestell

Vigilar que ningú els segueixi

També es recomana que en cas que els robin la cartera, anul·lin immediatament les targetes de crèdit. En general, a l'hora de sortir de casa s'aconsella:

Portar la bossa de mà creuada al davant i sempre tancada

Portar el moneder en llocs segurs

Portar només el més imprescindible

Evitar portar objectes de valor que cridin l'atenció

Escollir el camí més segur per tornar a casa

No refiar-se de desconeguts

Evitar fer comentaris sobre la vida personal

No entrar a l'edifici o a l'ascensor amb desconeguts

Com puc evitar els accidents a casa?

La campanya també dona consells a les persones grans per evitar els accidents domèstics, una de les causes que comporten més visites als serveis d'atenció sanitària. En aquest cas es recomana:

Tenir les coses a l'abast per evitar enfilar-se

Evitar dutxar-se o banyar-se quan s'està sol a casa

No guardar els medicaments que no s'utilitzin i portar-los a la farmàcia

Vigilar les estufes

Agafar les claus abans de sortir de casa i tancar sempre la porta

Evitar els obstacles a casa: tenir només els mobles necessaris i treure les catifes

Mantenir una bona il·luminació a les zones de pas i fer ús de les ulleres

Utilitzar un calçat adequat: sabates planes, lligades al taló i amb sola de goma

"També els recomanem portar el bastó quan surten de casa, si en fan servir, i a casa anar amb compte amb les coses que els puguin fer caure, perquè en el seu cas es poden fer més mal que una persona jove, explica la directora de primària del CUAP i el CAP Cotxeres, Anna Ribera.

A més, també s'ofereixen recomanacions per a la resta de ciutadans que coneguin una persona gran que visqui sola. S'aconsella posar-se amb contacte amb els serveis sanitaris o socials més propers en cas que coneguin algú que visqui sol i no pugui sortir de casa, que hagi canviat d'hàbits o s'hagi descuidat, i també si sospiten que no l'estan tractant bé.