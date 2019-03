Avalen una càrrega policial l'1-O contra votants "asseguts a terra amb els braços entrellaçats"

Una jutge de Manresa ha tornat a arxivar les denúncies d'una quinzena de ciutadans ferits durant una càrrega de la Guàrdia Civil l'1-O en una escola de Castellgalí (Bages), avalant així l'actuació policial. La magistrada admet que els votants estaven "asseguts a terra amb els braços entrellaçats" però considera "legítima" l'actuació dels agents per dos motius: perquè comptaven amb una ordre judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que els manava impedir la votació i perquè creu que l'actitud dels ciutadans anava més enllà de la resistència pacífica.

"Queda constància a les imatges que les persones que estaven concentrades al centre es trobaven en una actitud que en cap cas pot considerar-se innòcua en termes jurídics. Aquesta actitud tenia per finalitat impedir el compliment de dues resolucions judicials públiques i notòries", destaca la jutge en la seva resolució, que conclou que no es pot parlar únicament d'un "comportament passiu" dels votants sinó que cal parlar d'una actitud que per molt que es formalitzés en termes passius tenia una "intenció d'obstaculitzar l'exercici de la funció pública, el que va determinar que els agents es veiessin obligats a actuar".

"Legítima defensa"

La jutge considera que els agents van actuar amb "la mínima força imprescindible" contra els votants i fa un paral·lelisme entre els recursos que va utilitzar la Guàrdia Civil en aquesta actuació al Bages i els que habiliten la "legítima defensa".

La resolució –que no és ferma i es pot recórrer– destaca que l'Audiència de Barcelona també ha descartat l'existència "d'excessos policials ni de desproporció" en l'actuació de la Guàrdia Civil en aquest centre de Castellgalí dues vegades. Una, quan l'acusació particular va demanar la pràctica de noves proves –que es va descartar–; la segona, quan aquesta mateixa part va recórrer les que proposava practicar la jutge.