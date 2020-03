Deures setmanals, per projectes i "sense pressió". les directrius als mestres durant el confinament

Tercera setmana amb les escoles tancades i sense un horitzó clar de quan els alumnes podran tornar a l'aula. Ja no hi ha rastre del que va dir en un primer moment el departament d'Educació quan es van decretar els primers quinze dies de tancament: la conselleria va afirmar, aleshores, que les activitats que s'enviarien als alumnes no serien "lectives ni avaluables" perquè no es podia garantir que tots els alumnes hi poguessin accedir a causa de la bretxa digital. Quinze dies després, i donant per fet que el tercer trimestre arrancarà amb tots els alumnes a casa, el departament ha enviat aquest dilluns uns criteris a tots els centres educatius per esclarir com han d'avaluar i fer el seguiment durant el període de confinament, que es preveu molt més llarg del que semblava al principi: les activitats hauran de ser "competencials i personalitzades", els centres hauran de fer un seguiment alumne per alumne -ja sigui per correu electrònic o amb trucades de telèfon- i caldrà avaluar tenint en compte la "situació personalitzada" de cada nen o nena.

Les instruccions no són res de nou per a moltes escoles i instituts, que després de quinze dies a casa ja han fet mans i mànigues per evitar que els alumnes perdin el curs. Per exemple, a l'Institut-escola El Viver, de Montcada i Reixac, un centre de màxima complexitat, es posen en contacte amb els alumnes a través del correu electrònic, el WhatsApp de les famílies i, en els casos més vulnerables, per telèfon.

Així, el departament demana als centres que s'oblidin de la "pressió" d'acabar els programes i els currículums. Sí que els planteja la necessitat que les activitats que es facin arribar als alumnes segueixin "els paràmetres de l'ensenyament per competències bàsiques", siguin "setmanals" i des de diferents àmbits curriculars, amb un calendari que no desbordi els alumnes i amb la possibilitat de fer un "retorn" i d'avaluar les feines que fan, que no han de ser "repetitives". És a dir, no es podrà calcar l'horari setmanal que els alumnes feien a l'aula -una hora per a cada matèria, per exemple- sinó que caldrà que els equips directius "planifiquin i coordinin la proposta de treballs de forma sostenible", en la línia del que ja fan moltíssims centres al país de treballar per projectes interdisciplinars. "Han de ser activitats inclusives que s'ajustin al ritme, les característiques i la situació personal de cada alumne", demana la conselleria.

"El principal objectiu és donar continuïtat a l'activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d'aprenentatge amb propostes educatives que arribin a tot l'alumnat. I sense oblidar, al mateix temps, que el seguiment tutorial i el suport emocional a l'alumnat i a les famílies prenen en aquest context més rellevància, especialment en el cas de l'alumnat que té més dificultats a l'hora de participar en les activitats proposades", ha informat el departament d'Educació.

Aquest seguiment s'ha de fer, diu la conselleria, a través de correu electrònic "o altres entorns" que permetin un contacte entre alumne i docent, mitjançant fotografies o documents digitals. Hi ha centres, però, en què les famílies no tenen recursos per tenir bona connexió a internet o no saben fer servir el correu electrònic. En aquests casos, la conselleria reclama que, en els centres en què l'alumnat viu en entorns socioeconòmics més desafavorits, s'utilitzin "tots els recursos tecnològics a l'abast" per acompanyar els alumnes. Si cal, a través de trucades de telèfon.

I tot plegat, com s'avaluarà? Doncs de manera "personalitzada" i "tenint en compte les limitacions de cada alumne". Això implicarà "revisar els criteris d'avaluació" de cada centre per adaptar-los a les "limitacions formatives i personals" de cada alumne. És a dir, que no es podrà "penalitzar" si un alumne no pot accedir a una classe virtual o no pot fer un treball perquè no té els recursos informàtics o materials per fer-ho, per exemple.

El departament estableix que el segon trimestre s'avalua fins al 12 de març -l'últim dia de classes presencials-, perquè el dia 13 es van tancar els centres educatius. Els informes es podran lliurar quan es normalitzi l'activitat acadèmica, tot i que ja hi ha escoles que els han enviat digitalment a les famílies. La tercera avaluació comença, doncs, de manera virtual, i s'haurà d'informar les famílies de tots els canvis.