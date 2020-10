El BOE publica l'ordre que obliga a confinar Madrid

Pols a Madrid. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dijous les restriccions acordades per a les ciutats de més de 100.000 habitants que presentin una alta incidència de casos de covid, amb indicadors com tenir una taxa superior als 500 casos per cada 100.000 habitants i una positivitat en les PCR de més del 10% –a més d'un 35% d'ocupació de llits d'unitats de cures intensives–, cosa que es dona a la capital espanyola i a deu municipis més. Tenint en compte aquesta situació, el consell interterritorial de salut va acordar una sèrie de restriccions que inclouen el tancament perimetral: es limitem les entrades i sortides al territori a desplaçaments necessaris com acudir al lloc de feina o d'estudis o al centre de salut. Unes mesures que la Comunitat de Madrid no acata, però que el govern espanyol ha acordat tirar endavant. El text publicat especifica que les restriccions són "d'obligat compliment" per a totes les comunitats i ciutats "amb independència del sentit del seu vot".

La proposta es va votar al Consell Interterritorial de Salut i va rebre 13 vots a favor, cinc en contra i una abstenció. Hi van votar en contra Madrid, Galícia, Andalusia, Ceuta i Catalunya.



El BOE també recull la limitació a sis persones de qualsevol trobada i els aforaments màxims previstos en llocs com els centres de culte (un terç), botigues (la meitat) o bars (la meitat). Queda prohibit el consum en barra i les terrasses han de reduir l'aforament al 60%. També es preveu que en aquests municipis es reforcin els cribatges i es recomana explícitament evitar qualsevol desplaçament innecessari. L'acord inclou demanar a les comunitats afectades que aprovin plans concrets per contenir l'avanç del virus.

Després de dies d'estira-i-arronses, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha decidit tirar pel dret i imposar els criteris uniformes anticovid per a les grans ciutats del conjunt de l'Estat malgrat el rebuig de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es va desmarcar ahir del principi d'acord a què es va arribar dimarts. Ayuso acusa la Moncloa de "tenir pressa per intervenir" Madrid quan "la situació comença a estar controlada".

Fins ara s'havia anunciat que les mesures afectarien la ciutat de Madrid i nou municipis més (Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla i Torrejón de Ardoz), però el BOE recull avui que són 11 les localitats de més de 100.000 habitants que presenten els indicatius necessaris per aplicar les noves mesures. No s'especifica quina és l'onzena ciutat.