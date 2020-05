Espanya decreta 14 dies de quarantena per a tothom que arribi de l'estranger

Amb l'entrada a la fase 1 i el retorn a certa llibertat de moviments a bona part de l'Estat, el govern espanyol ha aplicat finalment una mesura decretada en diversos estats europeus -però amb moltes excepcions- des de fa setmanes: tots els viatgers internacionals que arribin a Espanya a partir d'aquest divendres, 15 de maig, hauran de passar una quarantena de 14 dies i tan sols podran sortir de casa o l'hotel on s'allotgin per anar a comprar menjar, fàrmacs, productes de primera necessitat i anar als equipaments sanitaris. Amb aquesta mesura, la Moncloa busca de moment evitar el turisme estranger en plena desescalada. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts la nova normativa, que també estipula que totes aquestes persones hauran d'utilitzar obligatòriament la mascareta quan surtin al carrer. De moment a l'Estat l'ús d'aquesta mesura de protecció només altament recomanat en espais tancats on no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres i obligatori al transport públic.

La mesura pot suposar una estocada per al turisme estranger, però de moment la obligatorietat de guardar quarantena durant 14 dies estarà en vigor mentre duri l'estat d'alarma. El govern espanyol té intenció de prorrogar-lo fins que s'acabi la desescalada en tots els territoris, prevista per a finals de juny o ja principis de juliol. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que la norma no s'havia aplicat fins ara perquè la majoria de la població ja estava vivint una llarga quarantena de més de 14 dies després de tancar-se les escoles i la majoria d'establiments. "No tenia sentit plantejar quarantenes extra", ha justificat en la roda de premsa diària des de la Moncloa per analitzar les dades de contagis i morts per coronavirus.

Objectiu: evitar incongruències

La norma aprovada, segons Simón, busca "evitar incongruències". "No té sentit que una persona que viu a la península no pugui anar a la seva segona residència a les Balears i que en canvi sí que ho pugui fer amb llibertat de moviments algú que viu a l'estranger i arriba amb avió", ha justificat. De moment Espanya només havia decretat la quarantena per als espanyols que arribaven d'Itàlia, ja que va ser abans de decretar-se l'estat d'alarma i limitar-se tots els moviments. França va aprovar la mesura però després va exceptuar-ne els ciutadans de la UE, de l'espai Schengen i del Regne Unit. Tres quarts del mateix va fer Londres amb França.

Espanya manté les fronteres tancades per a tothom que no tinguin nacionalitat espanyola, residència a Espanya, o bé siguin treballadors transfronterers o puguin acreditar que ha d'entrar a Espanya per causes de "força major". De fet, el BOE publica avui una nova ordre en què es prorroguen també els controls a les fronteres interiors, aèries i marítimes per acotar "els riscos de contagi". El govern espanyol justifica aquesta pròrroga amb l'argument que l'evolució de la crisi sanitària continua requerint mesures restrictives. Totes aquestes mesures, però, no afecten el transport de mercaderies ni els que formen part de missions diplomàtiques, oficines consulars o organismes internacionals.

La UE demana coordinació entre estats veïns

Com en la majoria de mesures que impliquen restriccions de la llibertat de moviment dins la UE, la Comissió Europea ha recalcat aquest dimarts que aplicar quarantenes a les entrades de viatgers per exemple són mesures que s'han de prendre en funció de criteris epidemiològics i científics i, sobretot de manera coordinada. De fet, el Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC) i la Comissió ja van deixar clar que és important que estats fronterers tinguin restriccions similars en aquest sentit. Demà dimecres Brussel·les presentarà una guia conjunta per abordar l'alleugeriment de mesures de control fronterer de cara a la temporada d'estiu a més d'ajudes a empreses del sector turístic per intentar 'salvar' el que sigui possible de la temporada.

De moment la mesura afectarà sobretot a qui tingui una segona residència a Espanya. Seria el cas de molts alemanys a les Balears. Però també hauria d'evitar l'entrada massiva de francesos a la Junquera per anar a comprar tabac, com es va poder veure ahir en alguns quioscos de la frontera de Catalunya amb França.

Obligats a facilitar dades personals

El BOE també especifica en una altra ordre ministerial que tots els casos sospitosos de tenir la malaltia hauran d'informar en tot moment dels seus moviments i facilitar les dades personals que se'ls demani, i detalla que estaran obligats a facilitar a les autoritats sanitàries totes les dades necessàries "per al seu seguiment i vigilància epidemiològica del covid-19". En concret, hauran de donar tota la informació que se'ls demani "en el format adient i en el temps oportú, incloent-hi les dades necessàries per identificar de manera inequívoca els ciutadans".