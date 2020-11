Comença a baixar la velocitat de propagació del covid-19 a Catalunya

Les dades d'evolució de la pandèmia que recull el departament de Salut deixen aquests dies una dada per a l'optimisme: la disminució de la velocitat de propagació del virus, la Rt, que avui cau cinc centèsimes en relació a ahir i se situa a l'1,21. Aquesta taxa mesura la velocitat de reproducció del virus en els últims set dies i, per tant, calcula quantes infeccions noves es poden generar de mitjana a partir d’un sol contagi. L'objectiu és reduir aquest valor per sota d'1. Tenint en compte, però, que fa uns dies s'havia enfilat per sobre de l'1,5, el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocom-SC) ha celebrat com una "notícia important" que el creixement de l'epidèmia caigui amb les dades consolidades de què disposen fins al 27 d'octubre. Tot i remarcar que l'epidèmia continuarà creixent de manera exponencial fins que la Rt no arribi a 1 i que encara queden setmanes dures, defensen que s'ha "encetat el camí".

Clara Prats, que és investigadora d'aquest grup, assegura que s'ha assolit "el primer pas": frenar l'augment de la Rt i començar-la a baixar. I apunta que quan s'aconsegueixi situar aquesta taxa per sota d'1, baixaran de manera successiva primer els casos diaris, després els nous ingressos i les entrades a l'UCI i, finalment, les defuncions.

"Queda un llarg camí però ja hem començat", defensa, i afegeix que aquest pas es pot considerar la conseqüència del primer paquet de mesures aprovades, com el tancament de la restauració o la recomanació del teletreball. Avisa, però, que per veure canvis importants cal aconseguir abaixar la taxa per sota d'1 i que es mantingui aquí durant un temps. "El que veiem ara és que el camí encara és dur però que ja no fa tanta pujada", assegura.

La taxa de contagi (Rt) és, de fet, un dels tres indicadors que el Govern considera claus a l'hora de decidir les restriccions. També es tenen en compte el nombre d'ingressats a l'UCI, que hauria d'estar per sota dels 300 i actualment està per sobre dels 460, i el nombre diari de contagis, que s'hauria de situar per sota dels mil.

4.000 positius més

Segons les últimes dades de Salut, aquest diumenge també ha baixat 15 punts el risc de rebrot en relació a dissabte, quan es va superar la barrera dels 900 punts. En paral·lel s'han declarat 4.002 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), una xifra que eleva a 238.024 els casos confirmats des de l'inici de la pandèmia. El 12,75% de les proves que s'han fet en l'última setmana han donat positiu.

També s'ha informat de 50 noves morts, amb un total de 14.074 des de l'inici de la crisi sanitària. Pel que fa a la situació als hospitals catalans, hi ha 2.527 pacients ingressats per covid-19 (+116), 465 dels quals a l'UCI (+2). La incidència a 14 dies és de 770,20 entre el 22 i el 28 d'octubre, molt per sobre dels 579,86 de l'interval anterior (15-21 d'octubre).