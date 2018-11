Barcelona i el Govern topen per la mesura de destinar el 30% de l'habitatge a habitatge social

La mesura de destinar el 30% dels nous edificis a habitatge social ha provocat una nova topada entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Després que el ple municipal aprovés la mesura al setembre, ara falta el vistiplau de la subcomissió d'Urbanisme del Govern per poder-la aplicar. La subcomissió s'havia de fer aquest matí, però la reunió s'ha suspès després que la Generalitat, segons l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi intentat "rebaixar" el text. Tot i això, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha negat que el Govern vulgui "rebaixar" la mesura de l'Ajuntament i ha respost que la Generalitat defensa una modificació perquè es pugui aprovi el text a la subcomissió d'Urbanisme i se'n garanteixi la "seguretat jurídica".

Colau ha assegurat que és "urgent" que la mesura tiri endavant perquè, mentre això no passa, la ciutat perd habitatge social. L'alcaldessa ha afegit que la subcomissió d'Urbanisme no és el lloc per al "debat", que ja es va fer al ple municipal amb un "ampli consens". En declaracions recollides per l'ACN, Colau ha acusat el PDECat i ERC de voler "rebaixar" el text des del Govern, quan al setembre van votar-hi a favor al ple. Per a l'alcaldessa, això és "inacceptable", i ha explicat que des de l'1 d'octubre, quan es va validar l'acord del ple, a l'Ajuntament hi han entrat 234 llicències d'obra major –nous edificis o rehabilitacions– i 157 certificats d'aprofitament urbanístic –una mesura prèvia per a una futura llicència–. "Són ocasions que s'estan escapant de tenir un 30% d'habitatge assequible", ha exclamat Colau.

En canvi, segons el conseller de Territori, el text que presenta el consistori "té una feblesa jurídica molt important" que podria implicar que es "tombi en la seva totalitat" si arriba als tribunals. Calvet ha assegurat que l'aprovació definitiva de la norma a la subcomissió d'Urbanisme no és un tràmit burocràtic, sinó que l'organisme ha "d'analitzar i debatre" la legalitat dels expedients. Colau ha mostrat la seva esperança que la Generalitat "rectifiqui", com ja va fer després d'anunciar fa uns dies que deixava d'aportar prop de tres milions d'euros al Consorci d'Habitatge. El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha comunicat per carta a l'alcaldessa que el Consorci rebrà els nou milions –per part de la Generalitat– previstos per al 2018.