Barcelona demana a Pedro Sánchez canviar la llei energètica per incentivar les renovables

L'Ajuntament de Barcelona vol que Pedro Sánchez reverteixi la reforma energètica que el govern del PP va dur a terme el 2013, que entre altres coses va retirar incentius a les energies renovables i que "tants problemes ha generat" a l'energia sostenible i l'autoconsum, en paraules de la tinent d'alcalde Laia Ortiz.

La petició, que pretén que "l'autoconsum sigui una realitat i la ciutadania passi a ser protagonista i decideixi quina energia vol consumir", segons ha expressat el regidor d'Energia, Eloi Badia, s'ha fet coincidint amb el balanç de les rehabilitacions d'habitatges incorporant criteris energètics i la presentació de les noves convocatòries.

L'Ajuntament detalla en un comunicat que més del 90% dels habitatges de Barcelona podrien aconseguir estalvis energètics amb aquestes rehabilitacions d'edificis, que l'any passat van permetre un estalvi equivalent al consum de 780 famílies, o sigui, d'1,8 GW en tot l'any.

De cara a aquest any, s'invertiran 14.395.000 milions d'euros per rehabilitar pisos propiciant millores en l'eficiència i la promoció de producció energètica per a l'autoconsum. Janet Sanz ha explicat que "l'objectiu d'aquest pla és millorar la qualitat de vida i la salut dels veïns, estalviar en consum d'energia i actuar contra el canvi climàtic", i ha fet un balanç "molt positiu" des que es va posar en marxa aquest pla el 2016. La tinent d'alcalde ha apuntat que "la rehabilitació energètica ha permès generar ocupació a la ciutat": "en concret, durant aquest exercici s'han contractat 700 persones per dur a terme aquest tipus d'actuacions".

Les millores en l'eficiència dels edificis i habitatges permeten una disminució del consum energètic i, en conseqüència, de l'esforç de les famílies per cobrir aquesta despesa, a més d'una reducció del consum energètic del conjunt de la ciutat i de les emissions associades al canvi climàtic.

"Intervencions com un bon aïllament de la façana i de les finestres poden aconseguir una reducció energètica del 10% al 20%", ha destacat la tinent d'alcalde.

L'Ajuntament afavoreix l'actuació privada aportant el 50% de la inversió necessària per a la instal·lació de plaques solars (tant tèrmiques com fotovoltaiques), que permeten estalviar en la factura energètica i generar energia 100% renovable.