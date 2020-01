Barcelona abaixa la velocitat al cotxe per ser una ciutat 30

Barcelona es prepara per posar fre al vehicle privat i posar-lo en el sentit metafòric, limitant-li l'espai, i en el sentit més estricte de la paraula, fent-lo disminuir de velocitat. Ho va anunciar l'alcaldessa Ada Colau en la conferència anual amb la premsa de dijous i el seu equip ja hi ha posat concreció: la ciutat llança un pla perquè, en dos anys, el 75% dels carrers siguin vies amb la velocitat limitada a 30 km/h. I el gran repte és aconseguir que aquesta mesura no s'apliqui només als nuclis antics i les vies de menys trànsit, sinó que també arribi a grans artèries. En total, 112 quilòmetres el 2020 i cent més l'any següent.

651x392

D'entrada, el govern municipal ja ha avançat que tota la xarxa secundària passaran a ser vies 30 i que, durant aquest any, es faran les accions necessàries per reduir la velocitat a Creu Coberta (a partir del mes de febrer). De cara a l'any vinent, entraran a la llista vies com els carrers Diputació i Consell de Cent, a l'Eixample, o com la Via Laietana, la Travessera de Gràcia i el carrer Almogàvers, entre d'altres. L'objectiu és que si avui les vies 30 són el 52,3% del total, quan acabi el 2021 ja siguin el 75%. "El cotxe ha de deixar de ser el rei. Els reis són els veïns i les veïnes", emfatitza la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que remarca que la reducció de velocitat també s'enfoca a aconseguir menys mortalitat en accidents. I, per això, també augmentaran els controls, per mitjà de radars –dels que només informen i dels que sancionen– per garantir que es compleixin els límits marcats.

L'exemple paradigmàtic d'incompliment és el passeig Marítim, que té la velocitat fixada a 30, i on el govern municipal ha detectat que el radar pedagògic que hi ha ja ha deixat de ser efectiu. El que es preveu aquí és que el radar passi a ser sancionador amb l'objectiu de poder baixar a la calçada el carril bici que ara hi ha a la vorera. En els carrers on s'apliqui la nova limitació, s'hi faran actuacions com nova senyalització o elevar els passos de vianants per deixar clara la nova restricció.

La limitació també s'aplicarà, com ja va anunciar l'equip de Colau, en els trams de carrer que quedin just davant d'una escola, encara que siguin vies bàsiques. És el cas del carrer Entença o Aragó. En aquests casos es preveu una reducció per trams coincidint amb els accessos als centres escolars ubicats als laterals.

100.000 vehicles menys en talls de cap de setmana

Sanz i la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, també han donat més detalls sobre la notícia llançada per Colau de tallar al trànsit deu vies principals un cop al mes en cap de setmana. La previsió és que aquestes actuacions, entre les quals destaca el tall del carrer Aragó –que es farà el primer diumenge de cada mes al matí, a partir del 8 de març–, retirin 100.000 vehicles en els moments dels talls i que s'alliberin fins a 200.000 metres quadrats d'espai per a la vida veïnal. El primer d'aquests talls es viurà el dissabte 1 de febrer a la tarda al carrer Gran de Gràcia, on ja s'aplica, i a la Via Laietana. El primer cap de setmana de març s'hi sumaran l'eix Creu Coberta - carrer de Sants, el dissabte a la tarda, i el carrer Aragó el diumenge al matí.

Des de l'oposició, grups com ERC han criticat que el tall puntual de vies com Aragó sigui el gran anunci de l'alcaldessa en la seva trobada anual amb la premsa. El cap de files dels republicans, Ernest Maragall, considera que tenen més afectació quant a reducció de trànsit els talls que ja es fan per a les curses.