Barcelona, abocada a la pròrroga pressupostària

Ja no hi ha temps material perquè cap negociació eviti que l'Ajuntament de Barcelona arrenqui el 2019 amb els pressupost prorrogats. El govern d'Ada Colau continua insistint en la necessitat d'una triple entesa que permeti tirar endavant, de manera simultània, els comptes de l'Estat, la Generalitat i la ciutat, i l'alcaldessa aprofita cada ocasió que té per demanar a ERC i el PDECat que s'asseguin a negociar amb el govern de Pedro Sánchez –per desbloquejar, per exemple, la partida que permetria congelar les tarifes del transport públic–. Un cop exhaurit el termini per poder convocar la comissió d'economia necessària i sotmetre els pressupostos a exposició pública, el govern de BComú ja sap que començarà el curs amb els comptes prorrogats –com, tot apunta, passarà a les altres dues administracions– però continua confiant a assolir una gran entesa que desencalli aquesta situació.

Sindicats i patronals s'han afegit avui a la pressió, en aquest cas als grups municipals, perquè segellin una entesa que eviti la pròrroga a l'Ajuntament. El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), que està format pels principals sindicats (CCOO i UGT) i les grans patronals catalanes (Foment del Treball, Pimec i Fepime), ha fet pública aquest dimarts una resolució en què demana als partits que negociïn. En el seu escrit, defensen que, tenint en compte les noves demandes socials i econòmiques, calen pressupostos que responguin a les necessitats actuals.

Per això, insten a la "responsabilitat" de tots els grups municipals. "No s'entendria que, tot i disposar dels recursos necessaris i d'uns comptes sanejats, la ciutat no pugui disposar d'un pressupost adequat a les demandes i necessitats", remarquen. Una comunicació molt similar a la que ja va fer el Consell de Ciutat, el principal òrgan consultiu i de participació del consistori.

Cap pressupost negociat

Si, finalment, no arriba l'acord –es pot donar en qualsevol moment del 2019, tot i que inicialment s'apliqui la pròrroga– Colau acabarà el mandat sense haver pogut negociar cap dels quatre pressupostos. En dues ocasions, de fet, s'ha hagut de sotmetre a una qüestió de confiança per poder tirar endavant els comptes i el seu primer any com a alcaldessa, després de no trobar aliats per al pressupost, va acabar pactant una gran modificació de crèdit per poder tirar endavant totes les inversions compromeses.

El govern municipal continua defensant que té "voluntat" d'arribar a acords i que continua pendent, també, del debat pressupostari de l'Estat i de la Generalitat. Segons la proposta de l'equip de Colau, l'acord per als pressupostos estatals es materialitzaria en un increment de recursos econòmics per a l'Ajuntament de fins a 140 milions d'euros extres. Plantegen, així, un pressupost de 2.695,3 milions, 76 milions més que el 2018.