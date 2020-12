Barcelona acollirà 50 immigrants de les Illes Canàries

El govern espanyol ha autoritzat el trasllat immediat a Barcelona de 50 persones que havien arribat a les Illes Canàries amb pasteres i piragües les últimes setmanes. Només aquest any més de 15.500 persones han arribat a l'arxipèlag en embarcacions precàries provinents del Senegal, Mauritània i el Sàhara, sobretot, cosa que ha provocat una crisi humanitària al moll d'Arguineguín, a Gran Canària, on han arribat a dormir més de 2.000 persones. És el primer cop que l'Estat autoritza el trasllat de migrants a la Península, i de fet fa només deu dies que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va descartar el trasllat.

Segons ha informat l'Ajuntament en una nota de premsa, les 50 persones s'allotjaran en un equipament municipal d’acollida, del qual ocuparan la capacitat total. Quan arribin, professionals d’atenció social els prendran les dades i faran una primera atenció per cobrir les seves necessitats bàsiques immediates (alimentació, hidratació, atenció mèdica i psicològica) i poder detectar necessitats a mitjà termini. L’objectiu és avaluar l’estat psicològic i emocional d’aquestes persones, l’estat social per detectar possibles situacions de violència, i també l’estat de salut, per detectar malalties sense tractar i embarassos no controlats, entre d’altres. A més, es mirarà d’identificar les persones que requereixin un seguiment proactiu i especialitzat i, si és el cas, tramitar la sol·licitud d’asil.

El consistori s'ocuparà de proporcionar la infraestructura per a l’allotjament i l’Estat cobrirà les despeses associades d’atenció social, que gestionarà l’entitat ACCEM. Segons la nota, Barcelona s'ha posat a disposició de l'Estat en nombroses ocasions per col·laborar en l'acollida de persones migrades.