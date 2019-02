Barcelona s'adhereix a la campanya d'Òmnium i defensa que "el dret a l'autodeterminació no és delicte"

El ple de Barcelona s'ha adherit a la campanya 'Judici a la democràcia' impulsada per Òmnium Cultural i ha defensat que "el dret a l'autodeterminació no és delicte". En una declaració institucional, s'ha sumat a la campanya de l'entitat "en defensa dels drets civils amenaçats per l'arbitrarietat de l'Estat espanyol" i ha donat suport al dret d'autodeterminació en considerar que és "un dret que una àmplia majoria dels catalans ha expressat de forma reiterada que vol exercir en llibertat".



El text de la declaració institucional subratlla que "l'Ajuntament de Barcelona històricament sempre s'ha posicionat en defensa dels drets cívics i socials" i recorda que la campanya d'Òmnium denuncia "el judici farsa que s'està duent a terme contra els líders polítics i socials del sobiranisme".

"L'arbitrarietat i politització de les institucions espanyoles i del seu estat de dret durant els últims dos anys ha estat imparable i constant, des del rei als cossos de seguretat. Tot s'ha utilitzat per destruir una idea política democràtica i legal i els seus líders polítics i socials, tot per tal d'impedir que els catalans i catalanes exercim el nostre dret d'autodeterminació", apunta el text.

Hi han donat suport tots els grups municipals menys el PSC, Cs i el PP.