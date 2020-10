Barcelona cedeix 45 espais per a la vacuna de la grip i no descarta fer-los servir per a proves covid

Més punts per vacunar-se de la grip a Barcelona: a més dels ambulatoris on des d'aquest dijous s'ha començat la campanya de vacunació –aquest any avançada pel covid-19– s'hi afegeixen 45 espais municipals que l'Ajuntament ha cedit a la Generalitat perquè serveixin per "esponjar" l'atenció primària i evitar sobrecarregar-la amb aquesta missió, han explicat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i la subdirectora del CatSalut, Marta Chandre.

De moment, el conveni signat entre les dues administracions preveu que els espais –situats a prop d'un ambulatori i repartits pels 10 districtes– serveixin únicament per a la campanya de la grip. Però tant Chandre com Tarafa han assegurat que, un cop acabat aquest període de vacunació, s'analitzarà si es pot mantenir la cessió dels espais com una via permanent de descongestió dels CAP i fer-hi proves de diagnòstic de coronavirus.

L'objectiu és "descongestionar" l'atenció primària, que concentra ara mateix el gruix de l'atenció als pacients amb coronavirus de la ciutat. Segons ha explicat Tarafa, en l'última setmana s'han duplicat el nombre de positius detectats a la capital (3.000) respecte dels 1.400 casos que, de mitjana, es registraven fa dos mesos.

651x366 Barcelona ha cedit 45 espais a la Generalitat per la campanya de vacunació de la grip, amb l'objectiu de descongestionar els ambulatoris / PERE TORDERA Barcelona ha cedit 45 espais a la Generalitat per la campanya de vacunació de la grip, amb l'objectiu de descongestionar els ambulatoris / PERE TORDERA

Prevenir un risc de complicació

Chandre ha explicat que enguany s'han incrementat en 250.000 les dosis de vacunes disponibles. Per això també ha fet una crida a la població a la calma. "N'hi ha per a tothom", ha subratllat. Segons la subdirectora del CatSalut la vacuna de la grip és especialment important enguany pel context del covid-19. "Ens interessa que les persones més vulnerables estiguin especialment protegides perquè, en cas de coincidir les dues malalties, s'ha comprovat que l'evolució és molt pitjor", ha subratllat Chandre.

La subdirectora del CatSalut també ha recordat que els símptomes del coronavirus i els provocats pel virus de la grip "són molt semblants" i per això el fet d'estar vacunat contra la grip pot facilitar el diagnòstic dels pacients.