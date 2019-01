Barcelona reflexionarà sobre ciència a la Biennal Ciutat i Ciència

Encara amb la primera Biennal de Pensament Ciutat Oberta del passat mes d'octubre a la ment, que va comptar amb prop de 20.000 participants i que l'Ajuntament considera "motiu d'orgull" per a la ciutat, Barcelona estrena ara una primera biennal dedicada a la ciència: la Biennal Ciutat i Ciència. Un esdeveniment que tindrà lloc entre els pròxims 7 i 11 de febrer, i que l'alcaldessa Ada Colau ha presentat aquest dilluns a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona com l'oportunitat d'acostar els barcelonins a la ciència i d'encarar conjuntament, població i científics, els grans reptes de futur de la ciutat.

El canvi climàtic, l'augment de l'esperança de vida, la mobilitat sostenible i les desigualtats socials són alguns dels plats forts que oferirà aquesta biennal, que coincidirà de forma deliberada amb el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que és l'11 de febrer. Les prop d'un centenar d'activitats que s'oferiran aquests cinc dies beuran, doncs, del feminisme i de la participació activa de les dones. De fet, Colau ha assegurat que la participació de ponents és molt paritària: el 48% seran dones.

De la presentació d'aquesta primera biennal sobre ciència a la ciutat i les seves aplicacions en el futur, el pressupost de la qual és de 400.000 euros, també se n'han fet càrrec el comissionat de Cultura, Joan Subirats, i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello.

La primera edició comptarà amb 96 activitats gratuïtes en més de 60 equipaments dels deu districtes de la ciutat, per tal de no concentrar l'esdeveniment al centre, i en les quals no només se celebraran ponències i diàlegs amb experts i referents, tant catalans com europeus i de la resta del món –hi participaran la premi Nobel de química del 2009, Ada E. Yonath, i el premi Nobel de física del 2009, Jerome Isaac Friedman–, sinó que s'obriran a diferents formats participatius perquè els ciutadans se sentin interpel·lats.

Subirats ha apuntat que, si bé sovint hi ha grans avenços científics, si aquests no van acompanyats de canvis en la vida de les persones no són realment avenços, i que "cal fer-los accessibles a tothom i en tots els formats possibles". "Teatre, dansa, cinema... Cal fer ciència ciutadana", ha insistit. En aquesta línia, una de les comissionades de la biennal, la doctora en física Sonia Fernández-Vidal, ha defensat que amb aquest esdeveniment participatiu volen "convidar la gent al món científic i treure els científics de les seves torres d'ivori" a través de conferències, tallers, activitats divulgatives per a totes les edats i exposicions que tenen la ciència com a punt neuràlgic.

"Despertar vocacions"

L'objectiu de la Biennal Ciutat i Ciència és potenciar que les persones se sentin atretes per la ciència i que aquesta disciplina deixi de veure's com uns cosa aïllada i especialitzada. Per això, moltes de les activitats que proposa la biennal es relacionen amb les arts, els espectacles o l'arquitectura. Entre algunes de les iniciatives que s'oferiran hi ha cinefòrums per analitzar el contingut científic a les pel·lícules, activitats sobre horts urbans i alimentació saludable i sostenible i, repetint l'èxit de la Nit de les Llibreries, la Biennal Ciutat i Ciència obrirà les portes d'algunes de les acadèmies científiques més importants de la ciutat, com la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona o l'Institut d'Estudis Catalans. En una clara referència a les pròximes eleccions municipals al consistori barceloní, Colau ha subratllat la importància d'aquest tipus de projectes participatius i ha revelat que espera que se segueixin fent "governi qui governi".

Uns dels grans receptors de les activitats que organitza aquesta iniciativa, gestionada pel consistori a través de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), seran els infants. "Volem ajudar a despertar la vocació científica entre els nens i nenes de Barcelona", ha puntualitzat l'alcaldessa Colau, que ha indicat que a la ciutat que governa ja hi ha "un gran talent, experts i equipaments de primer nivell i empreses i laboratoris que fan investigació puntera".

Amb tot, Colau ha remarcat que, tot i que Barcelona té històricament un ecosistema científic per sobre de la mitjana que la fa referent a tot Europa en l'àmbit de la recerca científica, la recerca s'ha de democratitzar: "No volem resignar-nos a la tendència global de la privatització i que només els rics puguin accedir a segons quins avantatges científics o, fins i tot, al coneixement".