Barcelona construirà pisos de lloguer prefabricats per a 250 persones

Barcelona construirà pisos de lloguer prefabricats per evitar que els veïns siguin expulsats dels seus barris. La idea de l’Ajuntament és poder habilitar els habitatges públics més de pressa i poder donar una resposta temporal a la crisi habitacional que la ciutat pateix des de fa un temps, amb un augment del lloguer del 24% en els últims tres anys i 12.322 desnonaments en aquest període, la majoria entre persones que vivien en règim de lloguer. Així doncs, mentre que construir un habitatge públic convencional requereix entre sis i set anys, els immobles prefabricats (o industrials) que Barcelona impulsarà al llarg d’aquest any escurcen aquest temps a un període de 9 mesos.

Segons ha anunciat aquest dimecres el govern d’Ada Colau, els Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP) seran una realitat abans que acabi aquest 2018, en una primera prova pilot que arrencarà amb un pressupost de 5,3 milions d’euros i la construcció d’un total de 92 allotjaments (21 individuals i 71 dobles) per a prop de 250 persones. Aquestes promocions s’aixecaran en tres solars diferents dels districtes que concentren un major problema de gentrificació: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant Martí, tot i que la previsió és que s’estenguin progressivament a solars de tots els districtes de la ciutat. A la primavera, quan estigui en marxa la construcció els primers edificis construïts per l’Ajuntament, s’obriran al públic en exposició, de manera que tothom els podrà veure.

540x306 Vista de l'entrada de l'APROP de Ciutat Vella / AJUNTAMENT DE BARCELONA Vista de l'entrada de l'APROP de Ciutat Vella / AJUNTAMENT DE BARCELONA

540x306 Vista nocturna de l'edifici / AJUNTAMENT DE BARCELONA Vista nocturna de l'edifici / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Edificis "transportables"

Els APROP estan inspirats en iniciatives similars que funcionen amb èxit des de fa anys a diferents ciutats del món, com per exemple Àmsterdam, Copenhaguen o Vancouver, “tot i que Barcelona adaptarà el projecte a les realitats pròpies”, en paraules de l’alcaldessa Ada Colau. Fa prop d’un any, una delegació municipal encapçalada per la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, va visitar el barri de Keetwonen, a Àmsterdam, on funcionen des de fa més d’una dècada més d’un miler allotjaments d’aquest tipus pensats principalment per a estudiants. L’objectiu era agafar idees i traslladar-les a les necessitats de Barcelona, d’aquí que s’hagin pres decisons específiques com ara que a la planta baixa hi hagi equipaments municipals o comunitaris oberts al barri.

Segons ha explicat el regidor d’habitatge de l’Ajuntament, Josep Maria Montaner, a més, aquests allotjaments seran transportables, de manera que podran canviar de solar “fins a tres vegades” i instal·lar-se allà on hi hagi necessitat en cada moment. El fet que aquests allotjaments siguin transportables, d’altra banda, permet mobilitzar una sèrie de solars que actualment estan buits, a l’espera de construir els equipaments pels quals estan reservats, i que en cap cas seran substituïts. A banda, el consistori s’ha llençat a comprar solars privats a la ciutat. A l’Eixample se’n compraran set, amb un pressupost de 36 milions d’euros, i alguns d’ells es destinaran a habitatge.

El programa, ha recalcat l’Ajuntament, no substitueix les promocions que ja estan previstes i que suposen que a finals de mandat hi hagi un total de 4.000 habitatges fets o en procés, sinó que, segons Colau, complementen “l’esforç municipal que s’està fent per donar resposta a un dels principals reptes que afronta actualment la ciutat de Barcelona: l’habitatge”. En definitiva, segons la regidora de Drets Socials, Laia Ortiz, es tracta de fer “un pas endavant per dignificar i millorar la resposta que dona la ciutat al problema de l’habitatge”.

En aquest sentit, tant l’alcaldessa com els regidors han demanat més esforços a la Generalitat i a l’Estat, per tal de poder regular els preus del lloguer o modificar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), que ha escurçat la durada dels contractes de lloguer i ha precaritzat la situació de molts veïns. “Si ells no ho volen fer que ens traspassin les competències, estem disposats assumir el repte”, ha reivindicat l’alcaldessa Ada Colau.

Dubtes entre l’oposició

La rebuda que els nous pisos prefabricats ha tingut entre els grups de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona ha estat poc càlida. Tant Ciutadans com ERC i el PP han acusat avui el govern d’Ada Colau d’intentar tapar amb aquesta mesura el seu fracàs en matèria d’habitatge. “Colau improvisa de nou amb un pedaç per donar respostes davant d’un pla d’habitatge fallit”, li ha retret el líder republicà, Alfred Bosch, en la línia del que també ha dit la presidenta de Ciutadans, Carina Mejías: “Actua a la desesperada”.

També l’antic soci de govern de l’alcaldessa, el PSC, va carregar dilluns contra els pisos prefabricats, una mesura que el socialista Jaume Collboni va qualificar “d’ocurrència d’última hora”. “Hem passat dels barracons per a les escoles als barracons per a la gent en risc d’exclusió”, va criticar.