Barcelona construirà una quinzena de pisos públics a les casetes del carrer Encarnació

Allò que l'organització veïnal va salvar de la piqueta ja té un projecte públic de transformació: l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat avui que construirà entre 15 i 17 habitatges dotacionals a l'espai de les casetes històriques del carrer Encarnació, al barri de Gràcia, i que el projecte manté l'alzina bicentenària i el jardí obert al públic. Aquests dos casalots centenaris, situats als números 15 i 17 del carrer, van copar l'actualitat municipal el novembre del 2018, quan el moviment veïnal va frenar el projecte immobiliari que amenaçava d'enderrocar les cases i talar l'alzina. Era un dia plujós, però més d'un centenar de veïns es van concentrar al jardí i a les casetes i es van enfilar a l'arbre per evitar que els operaris poguessin treballar. La victòria veïnal s'ha anat consumant per fases: primer l'aturada de les obres, després l'expropiació de l'espai i ara l'anunci del projecte de transformació.

L'Ajuntament, que ha de pagar 6 milions per l'expropiació i 1,4 més en concepte d'indemnització a la propietat, ha presentat aquest dijous la proposta com una transformació important per al barri de Gràcia, tenint en compte que és un dels que compta amb menys habitatge públic i un dels que més pateix el fenomen de la gentrificació. El projecte té la volumetria de planta baixa més tres pisos i permet mantenir la fisonomia de les cases i el valor patrimonial, segons destaca el consistori, que apunta que, a més, es mantenen l'alzina i l'espai verd al voltant de les finques.

Barcelona destina 7,4 milions a salvar de l'enderroc les casetes del carrer Encarnació

L'Ajuntament assegura que l'objectiu és que, tant bon punt l'espai sigui de titularitat municipal, el veïnat pugui gestionar la zona de jardí amb l’alzina, que ja s'ha catalogat com a arbre d’interès local i ha quedat protegida per evitar nous ensurts. Es preveu que als baixos de les cases s'hi ubiqui un equipament de proximitat de caràcter sociocomunitari, que es decidirà en un procés participatiu. Els veïns també participaran en la redacció de les bases del concurs de projectes arquitectònics, tant de l'edifici com del jardí.

L'escola bressol, reubicada al mateix carrer

El que no s'hi farà és l'escola bressol que s'havia anunciat inicialment perquè s'ha decidit ubicar aquest equipament al número 61 del carrer Encarnació, on ara hi ha de forma provisional l'escola de primària Teixidores, que en un futur s'hauria de traslladar a l'espai que ara ocupa l'Hospital Evangèlic, al carrer Camèlies. Això permetrà que l’escola bressol tingui més espai i més grups.

Des de la plataforma Salvem l'Alzina coincideixen que la necessitat de construir habitatge públic a Gràcia és "inqüestionable" però remarquen que és important respectar la volumetria dels edificis antics en el nou projecte i demanen que, com s'ha promès, els veïns puguin gestionar l'espai quan ja sigui municipal. Admeten que l'actual proposta els genera "alguns dubtes" pel que fa al manteniment de patrimoni i demanen que el projecte inclogui el cost que suposa la transformació per a les arques municipals, que de moment no s'ha fet públic.