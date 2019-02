Un veí de Barcelona denuncia l'Ajuntament per la contaminació atmosfèrica

El govern de Barcelona ha sortit aquest dimarts en defensa de les seves accions contra la contaminació atmosfèrica. Ho ha fet després que un jutjat hagi acceptat la demanda d'un ciutadà particular contra l'Ajuntament per la mala qualitat de l'aire a la ciutat, segons ha avançat 'La Vanguardia'.

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha dit que la ciutat està fent tot el que està a les seves mans per revertir la situació actual –ha citat les zones de baixes emissions, l'ampliació del carril bici o l'oferta de transport públic– i ha instat les administracions de l'Estat i la Generalitat a fer-hi alguna cosa més. "Necessitem que tothom es posi les piles", ha afegit.

El veí que ha presentat la denúncia contra el consistori ho ha fet argumentant que Barcelona s'ha saltat sistemàticament des del 2010 els límits de contaminació atmosfèrica que marca la Unió Europea (UE). El demandant fa propostes concretes per disminuir la pol·lució com ara la instal·lació d'un peatge per als vehicles que entrin a la ciutat, una via que defensa per reduir el trànsit i, per tant, gasos contaminants.

Sanz ha argumentat que tirar enrere un model instaurat molts anys i apostar per un altre en què la mobilitat sostenible sigui el centre requereix inversions, priorització, "compromisos reals i no només paraules". "Sempre estarem al costat de la gent que exigeix que hem d'anar més enllà", ha dit amb referència a la demanda judicial. Sobre el peatge que proposa el veí, la tinent d'alcalde ha dit que no es tanca a res, però que és un plantejament que ha de tenir el consens de la ciutat i que cal estudiar bé. Ha apuntat que també pot comportar riscos, com ara que només puguin entrar a la ciutat els que més recursos tenen.

La responsable d'Urbanisme ha recordat que el 2016 la Taula contra la Contaminació va aplegar diferents administracions i va pactar un llistat de 58 mesures concretes. De fet, són aquests compromisos els que van fer que Europa no portés de moment Espanya davant del Tribunal de la UE per incomplir els objectius de gasos contaminants, un pas que sí que ha fet contra Alemanya, França, el Regne Unit, Romania i Hongria.