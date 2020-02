Barcelona veu un "despropòsit" que el TSJC qüestioni la seva actuació en els desnonaments

Feia onze setmanes que l'Ajuntament de Barcelona tenia una carta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que qüestionava l'actuació dels serveis municipals en els desnonaments. Però no ha sigut fins que l'ARA ho va destapar aquest dilluns que l'alcaldessa, Ada Colau, ha decidit respondre a la jutge degana de la ciutat, Mercè Caso. Colau ha comunicat aquest dimarts a Caso per carta que "continuarà defensant" la tasca dels serveis socials i el SIPHO –el Servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació– en els desallotjaments. En el seu toc d'alerta, els jutges instaven el consistori a "donar instruccions precises" als serveis socials i el SIPHO a "abstenir-se d'actuacions que impedeixin l'execució de les resolucions judicials", cosa que el govern municipal no pensa fer.

He enviat aquesta carta a la Jutgessa Degana de Barcelona 👇🏽



Des de @bcn_ajuntament seguirem fent servir totes les eines per fer front a l'emergència habitacional i per evitar que es vulnerin drets fonamentals de famílies vulnerables. pic.twitter.com/siKD3xc3Lr — Ada Colau (@AdaColau) February 26, 2020

Un cop publicada la informació de l'ARA, Colau i els regidors dels comuns, que han fet bandera de la lluita contra els desnonaments abans d'entrar a l'Ajuntament i des que hi són, han volgut donar una resposta contundent al TSJC i deixar clar que no afectarà els serveis municipals. La regidora d'Habitatge de Barcelona, Lucía Martín, que ha comparegut aquest matí, ha assegurat que veu un "despropòsit" que els jutges qüestionin els serveis socials i en especial el SIPHO, "i no diguin res de les pràctiques il·legítimes com els desnonaments oberts". "No entenem per què no qüestionen també els dispositius policials absolutament desproporcionats i inadequats", ha apuntat Martín, que ha afegit: "Potser hauríem de revisar quines són les seves preocupacions i prioritats".

La regidora ha admès que el posicionament de l'Ajuntament, davant l'avís del TSJC, "podria haver arribat abans", però que hi havia "l'oportunitat de respondre en qualsevol moment". La sala de govern dels jutges, a proposta de Caso, va acordar al novembre enviar la carta al consistori, que la va rebre a principis de desembre. Fonts municipals han atribuït el retard en la resposta al fet que l'avís dels jutges va arribar quan es negociava el nou decret d'habitatge del Govern per aturar els desnonaments, que també ha comportat que l'Ajuntament hagi enviat unes 1.000 cartes, sobretot a fons d'inversió i bancs, per advertir-los que com a propietat estan obligats a oferir lloguer social.

Dispositius "més agressius"

Pel que fa a la carta de resposta a la jutge degana, Colau li ha traslladat que els dispositius dels Mossos d'Esquadra amb antiavalots són "excessius". De fet, la regidora d'Habitatge ha alertat que des de l'estiu l'Ajuntament ha constatat que els dispositius policials en els desnonaments de Barcelona són "més nombrosos i agressius", amb unes actuacions "més contundents". I no només això, sinó que també ha detectat que s'han accentuat els desnonaments amb data oberta –aquells casos en què els jutjats no avisen ni del dia ni de l'hora en què es faran.

Martín ha qualificat "d'inexplicable" el toc d'alerta dels jutges. Com ja havien expressat fonts del govern municipal a l'ARA fa una setmana, consultades per la carta del TSJC, la regidora ha insistit que l'avís dels jutges no ha tingut "cap efecte" en la feina dels serveis socials ni del SIPHO, que actua abans dels desallotjaments i també quan la comitiva judicial vol executar-los per intentar arribar a un acord amb la propietat. "El SIPHO és una unitat pionera que vam crear el 2015 per prevenir desnonaments. Està formada per divuit professionals, totes dones", ha defensat Martín. La regidora ha recordat que el SIPHO, des que funciona, ha atès unes 10.000 famílies vulnerables de Barcelona, algunes amb menors o gent gran. "Són famílies amb un suport municipal que abans no tenien", ha remarcat.

La mateixa relació amb els jutjats

Preguntada per si la carta del TSJC ha empitjorat la relació de l'Ajuntament amb els jutjats, Martín ha respost que "no ha canviat". "Tampoc era excel·lent", ha reconegut, però ha afirmat que no consta que hagi empitjorat, com ha passat amb els desnonaments amb data oberta i els dispositius policials. Martín ha explicat que en casos puntuals han tingut "dificultats" amb els jutges per accedir a les dades dels afectats. També ha admès que alguns cops les tècniques del SIPHO han tingut "dificultats" per poder fer la seva feina pel desplegament dels Mossos, i per això ha assegurat que el consistori "farà arribar a la Generalitat" que permeti a les treballadores "complir el servei".

Però la regidora d'Habitatge ha insistit en posar el focus en "la contundència dels dispositius policials que venen demanats pels jutjats" i en "l'assumpció que hi poden haver desnonaments amb data oberta", perquè ha recordat que fa un any el govern espanyol va aprovar un reial decret que ordena que s'han de fixar el dia i l'hora dels desallotjaments.