Barcelona impulsa el canvi de nom de l'avinguda de Borbó per avinguda dels Quinze

Barcelona continua fent canvis al nomenclàtor per reduir-hi la presència monàrquica, tal com van acordar, a principis del mandat, Barcelona en Comú i ERC –quan les relacions entre les dues forces no eren tan tenses com ara–. L'últim pas en aquesta línia es va viure ahir al ple de Nou Barris, on es va aprovar una proposició d'aquests dos grups per començar els tràmits perquè l'avinguda de Borbó passi a ser l'avinguda dels Quinze, en referència a la denominació que rep popularment l'espai ubicat en els extrems dels barris del Guinardó, Vilapicina i la Torre Llobeta i Congrés i els Indians, que correspon a la cruïlla del passeig de Maragall i l'avinguda de Borbó. El nom té el seu origen en el preu del bitllet –15 cèntims– del recorregut que feia el tramvia número 46, des de la plaça Urquinaona fins a Torre Llobeta, durant els primers anys del segle XX.

La proposta, que ara s'enviarà a la Ponència del Nomenclàtor, també va comptar ahir amb els vots del PDECat, i s'enfoca, com ha remarcat el consistori en un comunicat, tant a substituir un nom de referència borbònic com a contribuir a fer que Nou Barris tingui cada cop més espais que recordin els fets i topònims autòctons. La iniciativa dona resposta, a més, a una reivindicació conjunta de les entitats memorialistes i els col·lectius veïnals agrupats en la Taula Unitària per a la República de Nou Barris i en l'Associació de Veïnes i Veïns de Torre Llobeta - Vilapicina. Aquestes entitats van començar el 14 d'abril un procés conjunt d'informació i recollida de firmes per promoure la nova denominació, i ja n'han recollit més de 1.300.

Durant aquest mandat a Nou Barris ja s'han fet canvis de nom seguint criteris similars, com el de l'antiga plaça Llucmajor, que es va rebatejar com a plaça de la República. La voluntat de restar presència als Borbons a la ciutat, però, ja va començar amb la retirada del bust del rei Joan Carles I de la sala de plens de Barcelona, que va ser una de les primeres polèmiques de l'equip de Colau.

La CUP ja va protagonitzar, també a principis de mandat, una protesta contra el nomenclàtor borbònic portant a la sala de plens la placa, precisament, de l'avinguda de Borbó.